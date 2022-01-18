Залишилися без роботи? Розповідаємо, які умови надання допомоги по безробіттю

Карантин став особистим випробуванням для кожного українця. Частина людей мали змогу піти в онлайн і організувати собі робоче місце вдома.

Натомість інші були змушені погодитися на скорочений робочий день, а то й узагалі — звільнення чи закриття власної справи.

Відтак проблема безробіття в нашій країні своєї актуальності не втратила, як і потреба українців у фінансовій підтримці від держави на період пошуку нової роботи.

Тож на які виплати по безробіттю можна розраховувати, від чого вони залежать і коли їх починають скорочувати, розповідаємо разом із Державним центром зайнятості.

Від чого залежить розмір допомоги по безробіттю?

Розмір виплати допомоги по безробіттю залежить від:

страхового (трудового) стажу;

підстави припинення трудових відносин;

розміру заробітної плати, отримуваної працівником перед звільненням.

Залежно від тривалості страхового стажу безробітний отримає допомогу, якщо:

його стаж до 2 років — 50%;

від 2 до 6 років — 55%;

від 6 до 10 років — 60%;

понад 10 років — 70%.

Максимальний розмір виплат з безробіття прив’язаний до прожиткового мінімуму. Тобто, якщо він зростає — максимальна допомога з безробіття теж збільшується.

Проте розмір такої виплати не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб — 10 736 грн (2684 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 грудня 2022 р.) x 4).

Натомість мінімальна допомога з безробіття не залежить від прожиткового мінімуму. Це фіксована сума, яка становить 650 грн, а на період карантину (та впродовж 30 днів після його завершення) — 1000 грн.

Її виплачують українцям:

які протягом останніх 12 місяців відпрацювали менше ніж 6 місяців;

внутрішньо переміщеним особам, які не можуть документально підтвердити періоди роботи;

молоді, яка після навчання у закладах середньої/вищої освіти або звільнення зі строкової військової служби вперше шукає роботу.

Утім, якщо впродовж 12 місяців до звільнення людина відпрацювала не менше ніж 6 місяців, розмір її допомоги становить 1,8 тис. грн.

Куди звертатися за допомогою

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості, у яких безробітний перебуває на обліку, і виплачується через банківські установи.

Які документи необхідно мати, щоб стати на облік Центру зайнятості

Для реєстрації у Центрі зайнятості (біржі праці) подаються такі документи:

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудова книжка (ЦП договір чи інший документ, що може підтвердити період зайнятості);

військовий квиток (у разі необхідності);

диплом або інший документ про освіту (у разі необхідності);

довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (подається у разі, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше ніж 6 місяців).

Як швидко можна отримати виплату по безробіттю?

Виплати по безробіттю здійснюються не рідше ніж двічі на місяць, а за згодою безробітного — один раз на місяць.

Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований.

Яка тривалість фінансової підтримки по безробіттю?

Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації застрахованої особи в Держслужбі зайнятості, а на період карантину — з першого дня надання статусу безробітного.

Ця допомога виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів — 100%;

протягом наступних 90 календарних днів — 80%;

надалі — 70%.

Відповідно до законодавства, загальна тривалість виплат не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Для внутрішньо переміщених осіб цей термін становить 180 календарних днів, а для людей передпенсійного віку (за два роки до виходу на пенсію) він не може перевищувати 720 календарних днів.

Українці, які втратили роботу в період карантину (за власним бажанням чи угодою сторін), можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави не більше ніж 270 календарних днів.

Нагадаємо, що оформити виплати по безробіттю можна також за допомогою Дії. Адже Covid-сертифікат і паспорт — не єдині опції цього застосунку.

Детальніше про корисні функції застосунку Дія, які відомі не всім, читайте за посиланням.