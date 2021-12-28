Бракує страхового стажу? Розповідаємо, чи зможете ви отримувати пенсію

Пенсійний вік потроху повзе вгору, змінюються вимоги до страхового стажу, тож часто виникає ситуація, коли людина досягає пенсійного віку, а страхового стажу їй бракує.

Чи призначатимуть у такому випадку пенсію?

За словами заступниці директора Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Галини Мастюгіної, у такому разі людині призначають не пенсію, а тимчасову державну соціальну допомогу. Про це інформує офіційне видання Вісник.

Утім, отримати таку допомогу зможуть лише ті, хто має 15 років робочого стажу. Під час нарахування тимчасової допомоги будуть враховуватися майновий стан людини та її середньомісячний дохід.

Аби отримати допомогу — вам треба звернутися до територіального управління соціального захисту населення.

Якщо ж ви розумієте, що стажу не вистачає, тобто у вашому доробку менше 15 років офіційного працевлаштування, його можна докупити. Про таку можливість поінформували в Пенсійному Фонді України.

Ще одна опція — доплата за зарахування до страхового стажу неповних місяців роботи як повних.

Утім, маємо важливе уточнення: докупити можна лише загальний страховий стаж, а от спеціальний — ні. Тобто, докупити стаж учителя, лікаря, шахтаря чи металурга не вдасться.

Нагадуємо також про те, що кожен українець може оформити податкову знижку й отримати відшкодування від держави за витрачені гривні. Такий податковий кешбек можна отримати, зокрема, за внески до недержавного пенсійного фонду, навчання дітей у садках, школах чи ВНЗ тощо.