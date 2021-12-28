Не хватает страхового стажа? Рассказываем, сможете ли вы получить пенсию

Пенсионный возраст понемногу ползет вверх, меняются требования к страховому стажу, поэтому часто возникает ситуация, когда человек достигает пенсионного возраста, а страхового стажа ему не хватает.

Возможно ли в таком случае получить пенсию?

По словам замдиректора Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галины Мастюгиной, в таком случае человеку назначают не пенсию, а временную государственную социальную помощь. Об этом сообщает официальное издание Вестник.

Впрочем, получить такую ​​помощь смогут только те, кто имеет 15 лет рабочего стажа. При начислении временной помощи будут учитываться имущественное состояние человека и его среднемесячный доход.

Чтобы получить временную помощь – вам нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты населения.

Если же вы понимаете, что стажа не хватает, то есть у вас менее 15 лет официального трудоустройства, его можно докупить. О такой возможности информирует Пенсионный Фонд Украины.

Еще одна опция — доплата за зачисление в страховой стаж неполных месяцев работы в качестве полных.

Впрочем, есть важное уточнение: докупить можно только общий страховой стаж, а вот специальный — нет. То есть докупить стаж учителя, врача, шахтера или металлурга не удастся.

Напоминаем также, что каждый украинец может оформить налоговую скидку и получить возмещение от государства за потраченные гривны. Такой налоговый кэшбек можно получить, в частности, за взносы в негосударственный пенсионный фонд, обучение детей в садах, школах или вузах и прочее.