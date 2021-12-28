Не хватает страхового стажа? Рассказываем, сможете ли вы получить пенсию

Пенсионный возраст понемногу ползет вверх, меняются требования к страховому стажу, поэтому часто возникает ситуация, когда человек достигает пенсионного возраста, а страхового стажа ему не хватает.
Возможно ли в таком случае получить пенсию?
По словам замдиректора Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галины Мастюгиной, в таком случае человеку назначают не пенсию, а временную государственную социальную помощь. Об этом сообщает официальное издание Вестник.
Впрочем, получить такую помощь смогут только те, кто имеет 15 лет рабочего стажа. При начислении временной помощи будут учитываться имущественное состояние человека и его среднемесячный доход.
Чтобы получить временную помощь – вам нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты населения.
Если же вы понимаете, что стажа не хватает, то есть у вас менее 15 лет официального трудоустройства, его можно докупить. О такой возможности информирует Пенсионный Фонд Украины.
Еще одна опция — доплата за зачисление в страховой стаж неполных месяцев работы в качестве полных.
Впрочем, есть важное уточнение: докупить можно только общий страховой стаж, а вот специальный — нет. То есть докупить стаж учителя, врача, шахтера или металлурга не удастся.
Напоминаем также, что каждый украинец может оформить налоговую скидку и получить возмещение от государства за потраченные гривны. Такой налоговый кэшбек можно получить, в частности, за взносы в негосударственный пенсионный фонд, обучение детей в садах, школах или вузах и прочее.