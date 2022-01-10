Налоговый кешбэк от государства — как получить возврат за потраченные гривны

Украинцы имеют право на налоговую скидку. Ежегодно ею пользуется от 120 до 150 тыс. человек, хотя такая возможность есть у каждого, кто официально трудоустроен, то есть платит налоги.
О так называемом налоговом кешбэке в Украине мало кто знает, а тот кто знает — не хочет связываться с бюрократическими процедурами. Однако не все так сложно — оформить скидку можно даже не выходя из дома.
Налоговую скидку можно получить за определенные виды расходов, которые человек несет в течение года, — рассказывает начальница налоговой Киевщины Елена Виноградова.
Налоговую скидку можно получить за определенные виды расходов, которые человек несет в течение года, — рассказывает начальница налоговой Киевщины Елена Виноградова.
• за оплату обучения (в частности, обучение детей в детских садах, школах, вузах);• переоборудование автомобиля на биотопливо, установку газобаллонного оборудования;• погашение процентов по ипотеке;• за аренду жилья (для переселенцев);• взносы в негосударственный пенсионный фонд и т.п.;• использование репродуктивных технологий;• благотворительные взносы.
Все украинцы, которые официально трудоустроены.
А вот если человек является физическим лицом-предпринимателем, то воспользоваться налоговым кешбэком не сможет.
Размер скидки фиксированный — 18%. К примеру: на оплату частной школы за год ушло 100 тысяч гривен, тогда кешбэк будет составлять 18 тысяч гривен.
Важно, чтобы все бумаги были оформлены на одного человека — того, кто и будет получать скидку.
Евгений Зозуля пользуется налоговой скидкой не первый год. Таким образом, удешевляет себе кредит на квартиру.
Первую скидку я получил — 7 тысяч гривен. Ежегодно сумма кредита уменьшалась, так что и скидку я получал меньшую. Последняя сумма — 1300 гривен. А для ее оформления нужно, чтобы квартира была сдана, ты получил техпаспорт на нее и был прописан в этом жилье, — рассказывает Евгений.
Первую скидку я получил — 7 тысяч гривен. Ежегодно сумма кредита уменьшалась, так что и скидку я получал меньшую. Последняя сумма — 1300 гривен. А для ее оформления нужно, чтобы квартира была сдана, ты получил техпаспорт на нее и был прописан в этом жилье, — рассказывает Евгений.
Можно обратиться в территориальный отдел налоговой службы или сделать это, не выходя из дома — в электронном кабинете налогоплательщика. Тогда вам нужно заказать справку о доходах и уплаченных налогах. Она поступает в считанные минуты, а дальше — заполнить декларацию и прикрепить отсканированные документы.
Во второй раз я подавала документы в электронном виде, на сайте налоговой. Ты загружаешь все документы, тебе перезвонят и скажут, когда ты получишь скидку, — рассказывает Евгения Геремий, она получает налоговый кэшбек за оплату обучения дочери в столичном вузе.
Во второй раз я подавала документы в электронном виде, на сайте налоговой. Ты загружаешь все документы, тебе перезвонят и скажут, когда ты получишь скидку, — рассказывает Евгения Геремий, она получает налоговый кэшбек за оплату обучения дочери в столичном вузе.
За год обучения, который стоит около 20 тысяч гривен, Евгения получила от государства назад около трех. Говорит: было бы неплохо, если бы государство больше информировало о таких возможностях. В 2021 году на льготу подали всего 120 тысяч человек. А в 2019 году чуть больше — 147 тысяч украинцев.
Декларацию за прошлый год можно подать до 31 декабря и получить хороший бонус на праздники.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сэкономить на платежках за газ.