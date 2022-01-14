Не тільки Covid-сертифікати і паспорт — корисні функції застосунку Дія, про які знають не всі

Цифровий застосунок Дія став “революційним” для нашої країни. Людям часто важко прийняти такі зміни, але він дійсно зручний і може спростити життя у багатьох аспектах.
Українці звикли використовувати Дію тільки для Covid-сертифікатів, паспорту та сплати автомобільних штрафів.
Тож ми розповімо тобі про функції Дії, про які ти, ймовірно, не знаєш, але вони тобі можуть знадобитися.
Цифрові документи у Дії мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
Цифрові документи у Дії мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
Лише за перші 6 днів роботи цієї функції українці отримали 540 тисяч таких сповіщень.
Це має захистити громадян від шахраїв.
Тобі у застосунку надійде повідомлення, якщо хтось переглядає твою кредитну історію, а також про новий кредит.
Якщо ти його не оформляв(-ла), можна перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та подати скаргу.
Якщо ти його не оформляв(-ла), можна перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та подати скаргу.
Завдяки цій функції можна ділитися цифровими копіями документів з Дії. Це замінює ксерокси та сканери.
Завдяки цій функції можна ділитися цифровими копіями документів з Дії. Це замінює ксерокси та сканери.
Цифрова копія “летить” із вашого смартфона одразу в систему запитувача.
Переваги шерингу:
Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія.Підпис — це захищений електронний підпис просто у смартфоні.
Підписуйте будь-які документи, отримуйте держпослуги просто з телефона вдома, в метро чи під час ранкової кави — безоплатно й у кілька кліків.
Для бізнесу розроблено додатковий функціонал, який дозволяє поділитися копією цифрового документа.
Це Дія.QR — індивідуальний QR-код, через який організації можуть отримувати цифрові копії документів одразу на електронну пошту.
Це Дія.QR — індивідуальний QR-код, через який організації можуть отримувати цифрові копії документів одразу на електронну пошту.
Його достатньо роздрукувати та розмістити в точках взаємодії з користувачем. Цей функціонал створено для малого, середнього бізнесу, державних установ та органів місцевого самоврядування, які не мають можливості інтегрувати свою інформаційну систему з Дією.
Авторизуватися в Дії можна, приклавши ID-картку або біометричний закордонний паспорт до смартфона.
30 секунд і в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.
Хочемо нагадати, що Дія складається з двох частин — застосунок та портал. В мобільному застосунку у людини є доступ до 15 цифрових документів та 9 послуг. А на порталі можна отримати онлайн 72 державні послуги.
Хочемо нагадати, що Дія складається з двох частин — застосунок та портал. В мобільному застосунку у людини є доступ до 15 цифрових документів та 9 послуг. А на порталі можна отримати онлайн 72 державні послуги.
В наступному матеріалі ми розповімо про функції та послуги порталу Дія.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як оформити субсидію через застосунок Дія.
До речі, наступного тижня у нас вийде детальне інтерв’ю про Дію з Мстиславом Баніком — керівником з розвитком електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації.
Він відповів також і на питання наших читачів щодо Дії, які ми зібрали з коментарів на нашій сторінці у Facebook.