Не тільки Covid-сертифікати і паспорт — корисні функції застосунку Дія, про які знають не всі

Цифровий застосунок Дія став “революційним” для нашої країни. Людям часто важко прийняти такі зміни, але він дійсно зручний і може спростити життя у багатьох аспектах.

Українці звикли використовувати Дію тільки для Covid-сертифікатів, паспорту та сплати автомобільних штрафів.

Тож ми розповімо тобі про функції Дії, про які ти, ймовірно, не знаєш, але вони тобі можуть знадобитися.

Послуги та функції застосунку

Перелік документів

ID-картка

закордонний паспорт (біометричний або не біометричний)

студентський квиток

посвідчення водія

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

страховий поліс транспортного засобу

податковий номер (РНОКПП)

свідоцтво про народження

довідка переселенця (ВПО)

міжнародний COVID-сертифікат

жовтий внутрішній COVID-сертифікат

зелений внутрішній COVID-сертифікат

дитячий COVID-сертифікат

COVID-сертифікат на підставі одужання

COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту

Цифрові документи у Дії мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.

Перелік послуг

Оплата штрафів за порушення ПДР Оплата боргів за виконавчими провадженнями Створення COVID-сертифіката Заміна посвідчення водія Місцеві петиції Декларація платника єдиного податку Оплата ЄСВ Оплата єдиного податку єПідтримка

Сповіщення про кредити та судові засідання

Лише за перші 6 днів роботи цієї функції українці отримали 540 тисяч таких сповіщень.

Це має захистити громадян від шахраїв.

Тобі у застосунку надійде повідомлення, якщо хтось переглядає твою кредитну історію, а також про новий кредит.

Якщо ти його не оформляв(-ла), можна перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та подати скаргу.

Шеринг документів

Завдяки цій функції можна ділитися цифровими копіями документів з Дії. Це замінює ксерокси та сканери.

Цифрова копія “летить” із вашого смартфона одразу в систему запитувача.

Переваги шерингу:

Зручно. Займає до 10 секунд.

Не треба робити паперові копії документа

Не треба повертатися додому, якщо забув документи

Безпечно.Кожна цифрова копія документа передається лише після дозволу користувача у застосунку Дія та містить інформацію про отримувача, його відділення та дату її формування.

Дія.Піпис

Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія.Підпис — це захищений електронний підпис просто у смартфоні.

Підписуйте будь-які документи, отримуйте держпослуги просто з телефона вдома, в метро чи під час ранкової кави — безоплатно й у кілька кліків.

Дія для бізнесу

Для бізнесу розроблено додатковий функціонал, який дозволяє поділитися копією цифрового документа.

Це Дія.QR — індивідуальний QR-код, через який організації можуть отримувати цифрові копії документів одразу на електронну пошту.

Його достатньо роздрукувати та розмістити в точках взаємодії з користувачем. Цей функціонал створено для малого, середнього бізнесу, державних установ та органів місцевого самоврядування, які не мають можливості інтегрувати свою інформаційну систему з Дією.

NFC-авторизація

Авторизуватися в Дії можна, приклавши ID-картку або біометричний закордонний паспорт до смартфона.

30 секунд і в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.

Хочемо нагадати, що Дія складається з двох частин — застосунок та портал. В мобільному застосунку у людини є доступ до 15 цифрових документів та 9 послуг. А на порталі можна отримати онлайн 72 державні послуги.

В наступному матеріалі ми розповімо про функції та послуги порталу Дія.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як оформити субсидію через застосунок Дія.

До речі, наступного тижня у нас вийде детальне інтерв’ю про Дію з Мстиславом Баніком — керівником з розвитком електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації.

Він відповів також і на питання наших читачів щодо Дії, які ми зібрали з коментарів на нашій сторінці у Facebook.