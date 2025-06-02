Як додати КВЕД через Дію: покрокова інструкція у 2025 році

Фото Pexels У 2025 році чимало підприємців відкриють свої ФОПи чи будуть оновлювати свої КВЕДи (класифікацію видів економічної діяльності)? щоб краще пристосуватися до змін у законодавстві чи вдосконалити свої бізнеси. Сьогодні цей процес став значно простішим — усе можна зробити онлайн через портал Дія. Ми представимо тобі покроковий план дій, як швидко й безпечно додати КВЕД через Дію. Як додати КВЕД через Дію Перш ніж зареєструвати ФОП, варто ретельно продумати й обрати всі види діяльності (КВЕДи), які можуть стати у пригоді надалі. Хоча закон не обмежує кількість КВЕДів, не рекомендується вказувати ті, за якими не планується отримувати дохід. Далі з’ясуємо, як саме зареєструвати ФОП і додати КВЕДи через портал Дія. Отже, ти вже визначився з видом діяльності та податковою групою, створив електронний підпис — тепер залишилося увійти на сайт Дія з комп’ютера або телефона та подати заявку на відкриття. Читати на тему Податки без стресу: що відомо про нову форму звітності для ФОП у 2025 році Мінфін затвердив нову форму звітності з ПДФО та ЄСВ, що передбачає місячне подання звітів з 2025 року. Як це зробити: вводимо ключ електронного цифрового підпису (ЕЦП); обираємо опцію Автоматична реєстрація ФОП та подаємо заявку; заповнюємо свої особисті дані; зазначаємо потрібні КВЕДи. Спершу вказуємо основний КВЕД, а потім додаємо додаткові. Їх можна в будь-який момент змінити, видалити або доповнити новими. Далі виконуємо такі дії: натискаємо Далі; обираємо групу оподаткування, вказуємо адресу реєстрації ФОП та уточнюємо контактні дані; підписуємо заяву електронним підписом і надсилаємо її для реєстрації. Процедура оновлення КВЕД через Дію доступна безкоштовно. Як змінити КВЕДи для ФОП через застосунок Дія Фізичні особи-підприємці можуть також змінювати або додавати КВЕДи онлайн через портал або мобільний застосунок Дія. Щоб зробити це, потрібно: авторизуємося: входимо до кабінету громадянина на порталі Дія за допомогою електронного підпису чи BankID; вибираємо послугу: Державні послуги онлайн і переходимо до розділу Внесення змін про ФОП; заповнюємо форму: вибираємо або додаємо необхідні КВЕДи, підписуємо заяву електронним підписом; обираємо місце реєстрації ФОП та заповнюємо особисті дані; подаємо форму для обробки; отримаємо підтвердження змін через портал Дія чи на електронну пошту. Юридичні особи додавати КВЕДи через Дію у 2025 році не можуть, послуга доступна лише для ФОП. Як додати КВЕД онлайн — переглянь відео. Раніше ми розповідали: ФОП у 2025, військовий збір, ЄСВ та чи будуть пільги для підприємців. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Дія, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter