Як додати КВЕД через Дію: покрокова інструкція у 2025 році

У 2025 році чимало підприємців відкриють свої ФОПи чи будуть оновлювати свої КВЕДи (класифікацію видів економічної діяльності)? щоб краще пристосуватися до змін у законодавстві чи вдосконалити свої бізнеси.

Сьогодні цей процес став значно простішим — усе можна зробити онлайн через портал Дія. Ми представимо тобі покроковий план дій, як швидко й безпечно додати КВЕД через Дію.

Як додати КВЕД через Дію

Перш ніж зареєструвати ФОП, варто ретельно продумати й обрати всі види діяльності (КВЕДи), які можуть стати у пригоді надалі.

Хоча закон не обмежує кількість КВЕДів, не рекомендується вказувати ті, за якими не планується отримувати дохід.

Далі з’ясуємо, як саме зареєструвати ФОП і додати КВЕДи через портал Дія.

Отже, ти вже визначився з видом діяльності та податковою групою, створив електронний підпис — тепер залишилося увійти на сайт Дія з комп’ютера або телефона та подати заявку на відкриття.

Як це зробити:

вводимо ключ електронного цифрового підпису (ЕЦП);

обираємо опцію Автоматична реєстрація ФОП та подаємо заявку;

заповнюємо свої особисті дані;

зазначаємо потрібні КВЕДи.

Спершу вказуємо основний КВЕД, а потім додаємо додаткові. Їх можна в будь-який момент змінити, видалити або доповнити новими. Далі виконуємо такі дії:

натискаємо Далі;

обираємо групу оподаткування, вказуємо адресу реєстрації ФОП та уточнюємо контактні дані;

підписуємо заяву електронним підписом і надсилаємо її для реєстрації.

Процедура оновлення КВЕД через Дію доступна безкоштовно.

Як змінити КВЕДи для ФОП через застосунок Дія

Фізичні особи-підприємці можуть також змінювати або додавати КВЕДи онлайн через портал або мобільний застосунок Дія. Щоб зробити це, потрібно:

авторизуємося: входимо до кабінету громадянина на порталі Дія за допомогою електронного підпису чи BankID;

вибираємо послугу: Державні послуги онлайн і переходимо до розділу Внесення змін про ФОП;

заповнюємо форму: вибираємо або додаємо необхідні КВЕДи, підписуємо заяву електронним підписом;

обираємо місце реєстрації ФОП та заповнюємо особисті дані;

подаємо форму для обробки;

отримаємо підтвердження змін через портал Дія чи на електронну пошту.

Юридичні особи додавати КВЕДи через Дію у 2025 році не можуть, послуга доступна лише для ФОП.

Як додати КВЕД онлайн — переглянь відео.

Раніше ми розповідали: ФОП у 2025, військовий збір, ЄСВ та чи будуть пільги для підприємців.

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