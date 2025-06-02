Как добавить КВЭД через Дію: пошаговая инструкция в 2025 году

Фото Pexels В 2025 году многие предприниматели откроют свои ФЛПы или будут обновлять свои КВЭДы (классификацию видов экономической деятельности), чтобы лучше приспособиться к изменениям в законодательстве или усовершенствовать свои бизнесы. Сегодня этот процесс стал гораздо проще — все можно сделать онлайн через портал Дія. Мы представим тебе пошаговый план действий, как быстро и безопасно добавить КВЭД через Дію. Как добавить КВЭД через Дію Прежде чем зарегистрировать ФЛП, следует тщательно продумать и выбрать все виды деятельности (КВЭДы), которые могут пригодиться в дальнейшем. Хотя закон не ограничивает количество КВЭД, не рекомендуется указывать те, по которым не планируется получать доход. Далее выясним, как именно зарегистрировать ФЛП и добавить КВЕД через портал Дія. Итак, ты уже определился с видом деятельности и налоговой группой, создал электронную подпись — теперь осталось войти на сайт Дія с компьютера или телефона и подать заявку на открытие. Читать по теме Налоги без стресса: что известно о новой форме отчетности для ФЛП в 2025 году Минфин утвердил новую форму отчетности по НДФЛ и ЕСВ, что предусматривает месячное представление отчетов с 2025 года. Как это сделать: вводим ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП); выбираем опцию Автоматическая регистрация ФЛП и подаем заявку; заполняем свои личные данные; отмечаем нужные КВЭДы. Сначала указываем основной КВЭД, затем добавляем дополнительные. Их можно в любой момент изменить, удалить или дополнить новыми. Затем выполняем следующие действия: жмем Далее; выбираем группу налогообложения, указываем адрес регистрации ФЛП и уточняем контактные данные; подписываем заявление электронной подписью и присылаем его для регистрации. Процедура обновления КВЭД через Дію доступна бесплатно. Как изменить КВЭД для ФЛП через приложение Дія Физические лица-предприниматели могут также изменять или добавлять КВЭД онлайн через портал или мобильное приложение Дія. Чтобы сделать это: авторизуемся: входим в кабинет гражданина на портале Дія с помощью электронной подписи или BankID; выбираем услугу: Государственные услуги онлайн и переходим в раздел Внесение изменений о ФЛП; заполняем форму: выбираем или добавляем необходимые КВЭДы, подписываем заявление электронной подписью; выбираем место регистрации ФЛП и заполняем личные данные; подаем форму для обработки; получим подтверждение изменений через портал Дія или по электронной почте. Юридические лица добавлять КВЭД через Дію в 2025 году не могут, услуга доступна только для ФЛП. Как добавить КВЭД онлайн — просмотри видео. Ранее мы рассказывали: ФЛП в 2025, военный сбор, ЕСВ и будут ли льготы для предпринимателей. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дия, финансы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter