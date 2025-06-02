Как добавить КВЭД через Дію: пошаговая инструкция в 2025 году

В 2025 году многие предприниматели откроют свои ФЛПы или будут обновлять свои КВЭДы (классификацию видов экономической деятельности), чтобы лучше приспособиться к изменениям в законодательстве или усовершенствовать свои бизнесы.

Сегодня этот процесс стал гораздо проще — все можно сделать онлайн через портал Дія. Мы представим тебе пошаговый план действий, как быстро и безопасно добавить КВЭД через Дію.

Как добавить КВЭД через Дію

Прежде чем зарегистрировать ФЛП, следует тщательно продумать и выбрать все виды деятельности (КВЭДы), которые могут пригодиться в дальнейшем.

Хотя закон не ограничивает количество КВЭД, не рекомендуется указывать те, по которым не планируется получать доход.

Далее выясним, как именно зарегистрировать ФЛП и добавить КВЕД через портал Дія.

Итак, ты уже определился с видом деятельности и налоговой группой, создал электронную подпись — теперь осталось войти на сайт Дія с компьютера или телефона и подать заявку на открытие.

Как это сделать:

вводим ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП);

выбираем опцию Автоматическая регистрация ФЛП и подаем заявку;

заполняем свои личные данные;

отмечаем нужные КВЭДы.

Сначала указываем основной КВЭД, затем добавляем дополнительные. Их можно в любой момент изменить, удалить или дополнить новыми. Затем выполняем следующие действия:

жмем Далее;

выбираем группу налогообложения, указываем адрес регистрации ФЛП и уточняем контактные данные;

подписываем заявление электронной подписью и присылаем его для регистрации.

Процедура обновления КВЭД через Дію доступна бесплатно.

Как изменить КВЭД для ФЛП через приложение Дія

Физические лица-предприниматели могут также изменять или добавлять КВЭД онлайн через портал или мобильное приложение Дія. Чтобы сделать это:

авторизуемся: входим в кабинет гражданина на портале Дія с помощью электронной подписи или BankID;

выбираем услугу: Государственные услуги онлайн и переходим в раздел Внесение изменений о ФЛП;

заполняем форму: выбираем или добавляем необходимые КВЭДы, подписываем заявление электронной подписью;

выбираем место регистрации ФЛП и заполняем личные данные;

подаем форму для обработки;

получим подтверждение изменений через портал Дія или по электронной почте.

Юридические лица добавлять КВЭД через Дію в 2025 году не могут, услуга доступна только для ФЛП.

Как добавить КВЭД онлайн — просмотри видео.

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