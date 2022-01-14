Не только Covid-сертификаты и паспорт — полезные функции приложения Дия, о которых знают не все

Цифровое приложение Дия стало “революционным” для нашей страны. Людям часто трудно принять такие изменения, но оно действительно удобное и может упростить жизнь во многих аспектах.

Украинцы привыкли использовать Дию только для Covid-сертификатов, паспорта и уплаты автомобильных штрафов.

Мы расскажем тебе о функциях Дии, о которых ты, вероятно, не знаешь, но они тебе могут пригодиться.

Услуги и функции приложения

Перечень документов

ID-карта

загранпаспорт (биометрический или не биометрический)

студенческий билет

водительское удостоверение

свидетельство о регистрации транспортного средства

страховой полис транспортного средства

налоговый номер (РНОКПП)

свидетельство о рождении

справка переселенца (ВПЛ)

международный COVID-сертификат

желтый внутренний COVID-сертификат

зеленый внутренний COVID-сертификат

детский COVID-сертификат

COVID-сертификат на основании выздоровления

COVID-сертификат на основании ПЦР-теста

Цифровые документы в Дии обладают такой же юридической силой, как и их пластиковые или бумажные аналоги.

Список услуг

Оплата штрафов за нарушение ПДД Оплата долгов по исполнительным производствам Создание COVID-сертификата Замена водительского удостоверения Местные петиции Декларация плательщика единого налога Оплата ЕСВ Оплата единого налога еПоддержка

Уведомления о кредитах и ​​судебных заседаниях

Только за первые 6 дней работы этой функции украинцы получили 540 тысяч таких уведомлений.

Это должно защитить граждан от мошенников.

Приложение оповестит тебя, если кто-то просматривает твою кредитную историю, а также запрашивает новый кредит.

Если ты его не оформлял(а), можно перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и подать жалобу.

Шеринг документов

Благодаря этой функции можно делиться с цифровыми копиями документов из Дия. Это заменяет ксероксы и сканеры.

Цифровая копия “летит” из вашего смартфона сразу в систему запросчика.

Преимущества шеринга:

Удобно. Занимает до 10 секунд.

Не нужно делать бумажные копии документа

Не нужно возвращаться домой, если забыл документы

Безопасно. Каждая цифровая копия документа передается только после разрешения пользователя в приложении Дия и содержит информацию о получателе, его отделении и дате его формирования.

Дия.Подпись

Особого внимания заслуживает революционная технология Дия.Подпись – это защищенная электронная подпись просто в смартфоне. Подписывайте любые документы, получайте госуслуги с телефона, находясь дома, в метро или во время утреннего кофе — бесплатно и в несколько кликов.

Дия для бизнеса

Для бизнеса разработан дополнительный функционал, позволяющий поделиться копией цифрового документа.

Это Дия.QR — индивидуальный QR-код, через который организации могут получать цифровые копии документов сразу на электронную почту.

Его достаточно распечатать и разместить в точках взаимодействия с пользователем.

Этот функционал создан для малого, среднего бизнеса, государственных учреждений и органов местного самоуправления, не имеющих возможности интегрировать свою информационную систему с Дией.

NFC-авторизация

Авторизоваться в Дии можно, приложив ID-карту или биометрический загранпаспорт к смартфону.

Всего 30 секунд, и в приложение подтянутся все документы и сгенерируется электронная подпись.

Хотим напомнить, что Дия состоит из двух частей — приложение и портал. В мобильном приложении у вас есть доступ к 15 цифровым документам и 9 услугам. А на портале можно получить онлайн 72 государственных услуг.

В следующем материале мы расскажем о функциях и услугах портала Дия.

Ранее мы рассказывали, как оформить субсидию через приложение Дия.

Кстати, на следующей неделе у нас выйдет подробное интервью о Дие с Мстиславом Баником — руководителем по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации.

Он также ответил на вопросы наших читателей по поводу Дии, которые мы собрали из комментариев на нашей странице в Facebook.