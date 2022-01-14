Не только Covid-сертификаты и паспорт — полезные функции приложения Дия, о которых знают не все

Цифровое приложение Дия стало “революционным” для нашей страны. Людям часто трудно принять такие изменения, но оно действительно удобное и может упростить жизнь во многих аспектах.
Украинцы привыкли использовать Дию только для Covid-сертификатов, паспорта и уплаты автомобильных штрафов.
Мы расскажем тебе о функциях Дии, о которых ты, вероятно, не знаешь, но они тебе могут пригодиться.
Цифровые документы в Дии обладают такой же юридической силой, как и их пластиковые или бумажные аналоги.
Цифровые документы в Дии обладают такой же юридической силой, как и их пластиковые или бумажные аналоги.
Только за первые 6 дней работы этой функции украинцы получили 540 тысяч таких уведомлений.
Это должно защитить граждан от мошенников.
Приложение оповестит тебя, если кто-то просматривает твою кредитную историю, а также запрашивает новый кредит.
Если ты его не оформлял(а), можно перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и подать жалобу.
Если ты его не оформлял(а), можно перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и подать жалобу.
Благодаря этой функции можно делиться с цифровыми копиями документов из Дия. Это заменяет ксероксы и сканеры.
Благодаря этой функции можно делиться с цифровыми копиями документов из Дия. Это заменяет ксероксы и сканеры.
Цифровая копия “летит” из вашего смартфона сразу в систему запросчика.
Преимущества шеринга:
Особого внимания заслуживает революционная технология Дия.Подпись – это защищенная электронная подпись просто в смартфоне. Подписывайте любые документы, получайте госуслуги с телефона, находясь дома, в метро или во время утреннего кофе — бесплатно и в несколько кликов.
Для бизнеса разработан дополнительный функционал, позволяющий поделиться копией цифрового документа.
Это Дия.QR — индивидуальный QR-код, через который организации могут получать цифровые копии документов сразу на электронную почту.
Это Дия.QR — индивидуальный QR-код, через который организации могут получать цифровые копии документов сразу на электронную почту.
Его достаточно распечатать и разместить в точках взаимодействия с пользователем.
Этот функционал создан для малого, среднего бизнеса, государственных учреждений и органов местного самоуправления, не имеющих возможности интегрировать свою информационную систему с Дией.
Авторизоваться в Дии можно, приложив ID-карту или биометрический загранпаспорт к смартфону.
Всего 30 секунд, и в приложение подтянутся все документы и сгенерируется электронная подпись.
Хотим напомнить, что Дия состоит из двух частей — приложение и портал. В мобильном приложении у вас есть доступ к 15 цифровым документам и 9 услугам. А на портале можно получить онлайн 72 государственных услуг.
Хотим напомнить, что Дия состоит из двух частей — приложение и портал. В мобильном приложении у вас есть доступ к 15 цифровым документам и 9 услугам. А на портале можно получить онлайн 72 государственных услуг.
В следующем материале мы расскажем о функциях и услугах портала Дия.
Ранее мы рассказывали, как оформить субсидию через приложение Дия.
Кстати, на следующей неделе у нас выйдет подробное интервью о Дие с Мстиславом Баником — руководителем по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации.
Он также ответил на вопросы наших читателей по поводу Дии, которые мы собрали из комментариев на нашей странице в Facebook.