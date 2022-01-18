Остались без работы? Рассказываем, какие условия предоставления пособия по безработице

Карантин стал личным испытанием для каждого украинца. Часть людей смогли уйти в онлайн и организовать себе рабочее место дома.

В то время как другие были вынуждены согласиться на сокращенный рабочий день, а то и вообще — увольнение или закрытие собственного дела.

Следовательно, проблема безработицы в нашей стране своей актуальности не утратила, как и потребность украинцев в финансовой поддержке от государства на период поиска новой работы.

На какие выплаты по безработице можно рассчитывать, от чего они зависят и когда их начинают сокращать, рассказываем вместе с Государственным центром занятости.

От чего зависит размер пособия по безработице?

Размер выплаты пособия по безработице зависит от:

страхового (трудового) стажа;

основания прекращения трудовых отношений;

размера заработной платы, которую работник получал перед увольнением.

В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит пособие, если:

его стаж до 2 лет — 50%;

от 2 до 6 лет — 55%;

от 6 до 10 лет — 60%;

свыше 10 лет — 70%.

Максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. То есть, если он растет — максимальная помощь по безработице тоже увеличивается.

Однако размер такой выплаты не может превышать четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц — 10 736 грн (2684 грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 декабря 2022 года) x 4).

В то же время минимальная помощь по безработице не зависит от прожиточного минимума. Это фиксированная сумма, которая составляет 650 грн, а на период карантина (и 30 дней после его завершения) — 1000 грн.

Ее выплачивают украинцам:

которые за последние 12 месяцев отработали менее 6 месяцев;

внутренне перемещенным лицам, которые не могут документально подтвердить периоды работы;

молодежи, которая после обучения в учреждениях среднего/высшего образования или увольнения из срочной военной службы впервые ищет работу.

Однако если в течение 12 месяцев до увольнения человек отработал не менее 6 месяцев, размер его помощи составляет 1,8 тыс. грн.

Куда обращаться за помощью?

Пособие по безработице назначается центрами занятости, в которых безработный состоит на учете, и выплачивается через банковские учреждения.

Какие документы необходимы для постановки на учет в Центре занятости?

Для регистрации в Центре занятости (на бирже труда) подаются следующие документы:

паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка (ГП договор или другой документ, который может подтвердить период занятости);

военный билет (при необходимости);

диплом или другой документ об образовании (при необходимости);

справка с последнего места работы о размере заработной платы (представляется в случае, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее 6 месяцев).

Как быстро можно получить выплату по безработице?

Пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц, а с согласия безработного — один раз в месяц.

Период, за который осуществляется текущее начисление пособия по безработице, ограничивается датой, предшествующей дню последнего посещения безработным центра занятости, где он зарегистрирован.

Какова продолжительность финансовой поддержки по безработице?

Пособие по безработице выплачивается с восьмого дня после регистрации застрахованного лица в Госслужбе занятости, а на период карантина — статус безработного предоставляется человеку с первого дня.

Эта помощь выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера:

первые 90 календарных дней — 100%;

в течение следующих 90 календарных дней — 80%;

в дальнейшем — 70%.

Согласно законодательству, общая продолжительность выплат не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.

Для внутренне перемещенных лиц этот срок составляет 180 календарных дней, а для людей предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию) он не может превышать 720 календарных дней.

Украинцы, потерявшие работу в период карантина (по собственному желанию или соглашению сторон), могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства не более 270 календарных дней.

Напомним, что оформить выплаты по безработице можно с помощью Дії. Ведь Covid-сертификат и паспорт — не единственные опции этого приложения.

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