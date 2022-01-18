Остались без работы? Рассказываем, какие условия предоставления пособия по безработице

Карантин стал личным испытанием для каждого украинца. Часть людей смогли уйти в онлайн и организовать себе рабочее место дома.
В то время как другие были вынуждены согласиться на сокращенный рабочий день, а то и вообще — увольнение или закрытие собственного дела.
Следовательно, проблема безработицы в нашей стране своей актуальности не утратила, как и потребность украинцев в финансовой поддержке от государства на период поиска новой работы.
На какие выплаты по безработице можно рассчитывать, от чего они зависят и когда их начинают сокращать, рассказываем вместе с Государственным центром занятости.
Размер выплаты пособия по безработице зависит от:
В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит пособие, если:
Максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. То есть, если он растет — максимальная помощь по безработице тоже увеличивается.
Однако размер такой выплаты не может превышать четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц — 10 736 грн (2684 грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 декабря 2022 года) x 4).
В то же время минимальная помощь по безработице не зависит от прожиточного минимума. Это фиксированная сумма, которая составляет 650 грн, а на период карантина (и 30 дней после его завершения) — 1000 грн.
Ее выплачивают украинцам:
Однако если в течение 12 месяцев до увольнения человек отработал не менее 6 месяцев, размер его помощи составляет 1,8 тыс. грн.
Пособие по безработице назначается центрами занятости, в которых безработный состоит на учете, и выплачивается через банковские учреждения.
Для регистрации в Центре занятости (на бирже труда) подаются следующие документы:
Пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц, а с согласия безработного — один раз в месяц.
Период, за который осуществляется текущее начисление пособия по безработице, ограничивается датой, предшествующей дню последнего посещения безработным центра занятости, где он зарегистрирован.
Пособие по безработице выплачивается с восьмого дня после регистрации застрахованного лица в Госслужбе занятости, а на период карантина — статус безработного предоставляется человеку с первого дня.
Эта помощь выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера:
Согласно законодательству, общая продолжительность выплат не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.
Для внутренне перемещенных лиц этот срок составляет 180 календарных дней, а для людей предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию) он не может превышать 720 календарных дней.
Украинцы, потерявшие работу в период карантина (по собственному желанию или соглашению сторон), могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства не более 270 календарных дней.
Напомним, что оформить выплаты по безработице можно с помощью Дії. Ведь Covid-сертификат и паспорт — не единственные опции этого приложения.
Подробнее о полезных функциях Дії, о которых знают не все, читайте по ссылке.