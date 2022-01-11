Українці можуть отримати 100 тис. грн на власний бізнес — як одержати гроші від держави

Настав момент, коли ти можеш здійснити свою маленьку мрію. Кожен українець має змогу отримати фінансову допомогу для того, щоб відкрити власний бізнес.

З 1 січня 2022 року починає діяти програма сприяння економічної самостійності малозабезпечених сімей — Рука допомоги.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Що це таке

Як зазначають у міністерстві, це безвідсоткова фінансова допомога, яка сягає до 15 мінімальних зарплат, а на початок 2022 року це 97 500 грн.

Цю суму бізнесмен-початківець може використати тільки для оплати рахунків або для того, щоб придбати необхідне обладнання для заснування власної справи.

Але треба зауважити, що через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути.

Переваги програми

Вагома перевага цієї програми в тому, що сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску.

Також, якщо підприємець прийме на роботу двох осіб за направленням від центру зайнятості, то повертати допомогу державі буде не потрібно.

Як це оформити

Звернутися із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості. Надати бізнес-план справи, яку хочете відкрити.

Нехай тебе не лякає бізнес-план. Його тобі детально допоможуть розробити центри зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації та організовуватимуть безкоштовне професійне навчання.

Якщо ти давно мріяв відкрити власну справу, зараз саме цей час. Пропонуємо тобі прочитати поради для бізнесу від Олексія Тригубенка та надихнутися на нові звершення.