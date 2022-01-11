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Украинцы могут получить 100 тыс. грн от государства на развитие бизнеса — как это сделать

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 января 2022, 14:00
Украинцы могут получить 100 тыс. грн от государства на развитие бизнеса — как это сделать
Фото: Pexels

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