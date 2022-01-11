Украинцы могут получить 100 тыс. грн от государства на развитие бизнеса — как это сделать

Настал момент, когда ты можешь осуществить свою маленькую мечту. У каждого украинца есть возможность получить финансовую помощь для того, чтобы открыть собственный бизнес.

С 1 января 2022 года начинает действовать программа содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей — Рука помощи.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Что это такое

Как отмечают в министерстве, это беспроцентная финансовая помощь, которая достигает 15 минимальных зарплат, а на начало 2022 года это 97 500 грн.

Эту сумму начинающий бизнесмен может использовать только для оплаты счетов или для того, чтобы приобрести необходимое оборудование для открытия собственного дела.

Но следует отметить, что через три года предпринимательской деятельности помощь нужно будет вернуть.

Преимущества программы

Весомое преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

Также, если предприниматель примет на работу двух человек с направлением от центра занятости, возвращать помощь государству не потребуется.

Как это оформить

Обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости. Предоставить бизнес-план дела, которое вы хотите открыть.

Пусть тебя не пугает бизнес-план. Его тебе подробно помогут разработать центры занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации и организовывать бесплатное профессиональное обучение.

Если ты давно мечтал открыть собственное дело, сейчас именно это время. Предлагаем тебе прочитать советы для бизнеса от Алексея Тригубенко и вдохновиться на новые свершения.