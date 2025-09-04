Курс валют НБУ на 4 вересня 2025: що відомо про валютний ринок

Національний банк України дещо підвищив курс долара та євро, а також вивчає перехід на євро і коли це стане можливим. Читай у матеріалі детальну інформацію про курс валют та перехід на іншу валюту.

Курс долара та євро НБУ станом на 4 вересня

Згідно з валютним ринком, інформацію якого надає НБУ, то як долар, так і євро трохи виросли у ціні. Актуальний курс станом на 4 вересня:

долар: 3 вересня ціна за 1 одиницю була 41,3631 гривні, а 4 числа — 41.3719 гривню. Підвищення невелике, та все ж присутнє;

євро: 3 вересня ціна за 1 одиницю була 48,1756 гривні, тоді як 4 числа місяця досягла 48,2024 гривень.

Слід зазначити, що на готівковому ринку курс долара зріс до 41,60 гривень, а євро навпаки трохи впав — зараз треба заплатити 48,55 гривні за одну одиницю.

Попри стабільність долара як світової валюти та того факту, що НБУ зберігає долар як валюту, що утворює курс, за заявою першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, Нацбанк вивчає можливі зміни та питання переходу на нову валюту у зв’язку із посиленням зв’язків з ЄС.

Перехід на євро: що відомо від НБУ

Щодо вивчення питання про перехід на іншу іноземну валюту Сергій Ніколайчук розповів у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що фокус на курсі гривня-долар в Україні постійно був сильнішим. Проте перший заступник голови НБУ повідомив:

Водночас від початку повномасштабної війни наші торговельні, економічні, фінансові зв’язки з Європейським Союзом суттєво посилилися. І дійсно, більша частина нашого імпорту йде з ЄС, з інших країн Європи, і міжнародна допомога, особливо протягом цього та минулого років, надходить насамперед в євро.

Ці чинники змушують змінюватися і саму структуру міжнародних резервів України, адже кошти, що уряд акумулює на своїх рахунках в євро, теж причетні.

Також він наголосив на тому, що було зроблено багато кроків задля того, щоб перехід на іншу іноземну валюту був можливим. Зокрема, протягом останніх декількох років резерви показують як в доларах, так і в євро — така ж історія відбувається і з публікуванням платіжного балансу.

Хоч Нацбанк поки що і не планує остаточний перехід з долара на євро, він готовий буде це зробити тоді, коли цього потребуватиме сама економіка. Ще одним із поштовхів такого рішення є потенційний вступ до ЄС та посилення ролі у цьому блоці конкретно у забезпеченні обороноздатності України.

