Для тебе Економія

Підняття тарифів на комунальні послуги не уникнути — прогноз НБУ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 16:00
нбу тарифи
Фото Pexels

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