Підняття тарифів на комунальні послуги не уникнути — прогноз НБУ

Тарифи — вічне та болюче питання українців. Під час війни тарифи намагались не підіймати. Однак в останньому, липневому звіті НБУ, йдеться про можливе підняття тарифів на електроенергію, газ та низку інших послуг уже найближчим часом.

Що відомо про підняття цін на світло й газ, розповідаємо далі детальніше.

Прогноз НБУ: тарифи підіймуть

Згідно зі звітом НБУ за липень 2025, до кінця поточного року тарифи на комунальні послуги залишатимуться стабільними, бо діє мораторій на підвищення цін.

Однак з 2026 року ситуація може змінитися через складну ситуацію в енергетиці.

— У 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їхніх економічно обґрунтованих рівнів.

Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є окремим ризиком для прогнозу інфляції, — зауважили у звіті.

Окрім того, там додали, що значне підвищення вартості задля усунення проблем в енергетичному секторі може стати додатковим інфляційним тиском. Це може зумовити потребу в збільшенні субсидій для населення.

Але якщо рішення про підвищення тарифів відтерміновувати, то можуть збільшитися квазіфіскальні дисбаланси, що погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Це негативно впливатиме на енергетичний ринок, інвестиційний потенціал. Натомість підвищення тарифів все одно доведеться робити, але згодом.

Тарифи на комунальні послуги 2025

Наразі тарифи на комунальні послуги залишаються такими:

електроенергія — 4,32 грн/кВт-год (до 31 жовтня 2025);

газ — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ) до 20 квітня 2026;

гарячу воду (різниться від регіону) — 80,62-177,28 грн за кубічний метр.

Окрім тарифів, нині вже є зміни для низки споживачів в Україні. Читай, які зміни з 1 серпня підготувала держава для українців, у матеріалі.

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