Надбавки до пенсій, одноразові виплати й тарифи: зміни з 1 серпня

З року в рік українців незмінно турбує питання тарифів, комуналки та податків. Війна внесла свої корективи, тож з 1 серпня на нас чекають нові зміни.

Що і для кого саме зміниться, розповідаємо далі у матеріалі.

Зміни з 1 серпня для українців

У третьому місяці літа 2025 року буде чимало змін. Але торкнуться вони не всі й не всього звичного:

плата на комунальні платежі залишиться стабільною. Зростання тарифів передбачене лише для бізнесу;

надбавки до пенсії для деяких категорій: від 300 до 570 грн;

передбачена також одноразова виплата до Дня Незалежності від 450 до 3100 грн — залежно від статусу;

субсидії буде продовжено автоматично й вони зберігатимуться на рівні неопалювального сезону.

А ось бізнес буде знову сплачувати штрафи за невидачу чеків у повному розмірі — ми раніше пояснювали, про яку суму йдеться.

Як зміниться пенсія у 2025

Середня зарплата в червні зросла до 22 336 гривень, що вплине на розмір нових пенсій, — зазначив перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Середня зарплата впливає на призначення суми пенсій. Тобто для тих осіб, які подали документи й досягли пенсійного віку, мають відповідний страховий стаж, важливий цей середній розмір, який зріс.

Пенсійні виплати для них будуть вищі ніж ті, що подавали документи минулого раніше, — додав Цимбалюк.

Він також зазначив, що рівень інфляції та ріст споживчих цін інколи сповільнює доходи громадян, від яких залежить купівельна спроможність.

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