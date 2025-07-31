Надбавки до пенсій, одноразові виплати й тарифи: зміни з 1 серпня

Фото Pexels З року в рік українців незмінно турбує питання тарифів, комуналки та податків. Війна внесла свої корективи, тож з 1 серпня на нас чекають нові зміни. Що і для кого саме зміниться, розповідаємо далі у матеріалі. Зміни з 1 серпня для українців У третьому місяці літа 2025 року буде чимало змін. Але торкнуться вони не всі й не всього звичного: плата на комунальні платежі залишиться стабільною. Зростання тарифів передбачене лише для бізнесу; надбавки до пенсії для деяких категорій: від 300 до 570 грн; передбачена також одноразова виплата до Дня Незалежності від 450 до 3100 грн — залежно від статусу; субсидії буде продовжено автоматично й вони зберігатимуться на рівні неопалювального сезону. А ось бізнес буде знову сплачувати штрафи за невидачу чеків у повному розмірі — ми раніше пояснювали, про яку суму йдеться. Читати на тему Звільнення від сплати ПДВ: хто може розраховувати з 1 серпня Надавачів соцпослуг звільнять від частини податків: читай подробиці. Як зміниться пенсія у 2025 Середня зарплата в червні зросла до 22 336 гривень, що вплине на розмір нових пенсій, — зазначив перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини. — Середня зарплата впливає на призначення суми пенсій. Тобто для тих осіб, які подали документи й досягли пенсійного віку, мають відповідний страховий стаж, важливий цей середній розмір, який зріс. Пенсійні виплати для них будуть вищі ніж ті, що подавали документи минулого раніше, — додав Цимбалюк. Він також зазначив, що рівень інфляції та ріст споживчих цін інколи сповільнює доходи громадян, від яких залежить купівельна спроможність. Для осіб, які досягли 70-річного віку будуть певні грошові доплати до пенсії, якщо загальна сума не становить понад 11 000 грн. Тобто пенсіонери, які отримують до 10 000 грн і досягли цього віку, матимуть відповідну доплату. Раніше ми розповідали тобі, як зміняться тарифи на електроенергію з 1 серпня. Читай про це за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: соціальні виплати, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter