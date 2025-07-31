Для тебе Економія

Надбавки до пенсій, одноразові виплати й тарифи: зміни з 1 серпня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 31 Липня 2025, 08:00
зміни з 1 серпня
Фото Pexels

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