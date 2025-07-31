Прибавки к пенсиям, разовые выплаты и тарифы: изменения с 1 августа

Фото Pexels Из года в год украинцев постоянно беспокоит вопрос тарифов, коммуналки и налогов. Война внесла свои коррективы, поэтому с 1 августа нас ждут новые изменения. Что и для кого изменится, рассказываем дальше в материале. Изменения с 1 августа для украинцев В третьем месяце лета 2025 года будет немало перемен. Но коснутся они не всех и не всего привычного: плата за коммунальные платежи останется стабильной. Рост тарифов предусмотрен только для бизнеса; надбавки к пенсии для некоторых категорий: от 300 до 570 грн.; предусмотрена также единовременная выплата ко Дню Независимости от 450 до 3100 грн — в зависимости от статуса; субсидии будут продлены автоматически и будут сохраняться на уровне неотапливаемого сезона. А вот бизнес будет снова платить штрафы за невыдачу чеков в полном размере — мы раньше объясняли, о какой сумме идет речь. Читать по теме Освобождение от НДС: кто может рассчитывать с 1 августа Предоставители соцуслуг будут освобождены от части налогов: читай подробности. Как изменится пенсия в 2025 году Средняя зарплата в июне выросла до 22 336 гривен, что повлияет на размер новых пенсий, отметил первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк. Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини. — Средняя зарплата влияет на назначение суммы пенсий. То есть для тех лиц, которые подали документы и достигли пенсионного возраста, имеют соответствующий страховой стаж, важен этот выросший средний размер. Пенсионные выплаты для них будут выше, чем для тех, кто подавал документы прошлого ранее, — добавил Цымбалюк. Он также отметил, что уровень инфляции и рост потребительских цен иногда замедляет доходы граждан, от которых зависит покупательская способность. Для лиц, достигших 70-летнего возраста, будут определенные денежные доплаты к пенсии, если общая сумма не составляет более 11 000 грн. То есть пенсионеры, получающие до 10 000 грн и достигшие этого возраста, будут иметь соответствующую доплату. Раньше мы рассказывали тебе, как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 августа. Читай об этом по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: социальные выплаты, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter