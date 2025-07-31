Для тебя Экономия

Прибавки к пенсиям, разовые выплаты и тарифы: изменения с 1 августа

Виктория Мельник, журналист сайта 31 июля 2025, 08:00
изменения с 1 августа
Фото Pexels

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