Прибавки к пенсиям, разовые выплаты и тарифы: изменения с 1 августа

Из года в год украинцев постоянно беспокоит вопрос тарифов, коммуналки и налогов. Война внесла свои коррективы, поэтому с 1 августа нас ждут новые изменения.

Что и для кого изменится, рассказываем дальше в материале.

Изменения с 1 августа для украинцев

В третьем месяце лета 2025 года будет немало перемен. Но коснутся они не всех и не всего привычного:

плата за коммунальные платежи останется стабильной. Рост тарифов предусмотрен только для бизнеса;

надбавки к пенсии для некоторых категорий: от 300 до 570 грн.;

предусмотрена также единовременная выплата ко Дню Независимости от 450 до 3100 грн — в зависимости от статуса;

субсидии будут продлены автоматически и будут сохраняться на уровне неотапливаемого сезона.

А вот бизнес будет снова платить штрафы за невыдачу чеков в полном размере — мы раньше объясняли, о какой сумме идет речь.

Как изменится пенсия в 2025 году

Средняя зарплата в июне выросла до 22 336 гривен, что повлияет на размер новых пенсий, отметил первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

— Средняя зарплата влияет на назначение суммы пенсий. То есть для тех лиц, которые подали документы и достигли пенсионного возраста, имеют соответствующий страховой стаж, важен этот выросший средний размер.

Пенсионные выплаты для них будут выше, чем для тех, кто подавал документы прошлого ранее, — добавил Цымбалюк.

Он также отметил, что уровень инфляции и рост потребительских цен иногда замедляет доходы граждан, от которых зависит покупательская способность.

Для лиц, достигших 70-летнего возраста, будут определенные денежные доплаты к пенсии, если общая сумма не составляет более 11 000 грн.

То есть пенсионеры, получающие до 10 000 грн и достигшие этого возраста, будут иметь соответствующую доплату.

Раньше мы рассказывали тебе, как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 августа. Читай об этом по ссылке.

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