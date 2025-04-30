Выплата ветеранам ко Дню Независимости 2025: суммы и кто может получить

В Украине уже довольно долго практически не существует праздников из-за полномасштабной войны и непрекращающихся боев за нашу общую свободу. Однако День Независимости Украины после 24 февраля 2022 года приобрел новое значение, а потому вызывает немало щемящих эмоций.

А чтобы те, кто отдал все возможное, чтобы наша страна жила и продолжала бороться, получили справедливое отношение к себе, Кабмин утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости.

В Кабинете министров Украины поддержали единоразовую материальную помощь для ветеранов и пострадавших от войны. Как и кто из ветеранов и пострадавших может получить выплату и какова ее сумма? Обо всем подробно рассказываем в материале.

Выплата ветеранам ко Дню Независимости 2025: кто получит

Разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины начисляется ежегодно ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан. Порядок и размер начислений определяет Кабмин. В 2025 году выплаты остались такими, как были в прошлом году.

О выплатах для ветеранов в День Независимости рассказал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кроме ветеранов войны, претендовать на выплату могут жертвы нацистских преследований.

Одноразовую выплату перед праздником получат те, на кого распространяется закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, а также О жертвах нацистских преследований.

Размер выплат разный, и колеблется от 450 до 3100 гривен.

Получить финансовую помощь могут люди с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группа — 3100,00 гривен;

3100,00 гривен; II группа — 2900,00 гривен;

2900,00 гривен; III группа — 2700,00 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние в концлагерях и гетто, рожденные в концлагерях — ко Дню Независимости получат по 1000 грн.

Люди с особыми заслугами перед Родиной получат 3100 грн.

650 гривен ко Дню Независимости в этом году получат члены семей погибших / умерших ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Также их могут получить жены/мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, войны или же жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам. Однако важно понимать, что на выплату могут рассчитывать только те супруги, которые не женились во второй раз.

Участники войны, бывшие заключенные концлагерей и гетто, а также вывезенные на принудительные работы дети партизан и подпольщиков ко Дню Независимости получат выплату 450 грн.

Как податься на выплату

Саму выплату должны произвести до 24 августа 2025 года. Денежную помощь к празднику Независимости выплачивают каждый год.

Лицам, получающим пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание, денежные выплаты будут назначаться в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины, — объясняют в ПФУ.

А ветераны, которые работают или проходят службу, и не являются пенсионерами, получат выплату на небюджетные счета воинских частей или организаций, где работают ветераны, на основании поданных заявлений.

Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером или ветераном, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд в произвольной форме. Выплату производят по месту жительства на счет в уполномоченном банке.

