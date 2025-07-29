Чека нет — плати штраф: что изменится для украинцев с 1 августа

Во время военного положения в Украине действуют немало норм и законов, упрощающих деятельность украинских предпринимателей. В частности, в 2023 году государство уменьшило размер штрафов за неиспользование программного обеспечения регистратора расчетных операций и невыдачи чеков.

Однако уже с 1 августа эти нормы будут отменены.

Детальнее — дальше в материале.

Штрафы за нарушение правил применения РРО/ПРРО

Согласно заявлению Государственной налоговой службы Украины, с 1 августа 2025 года завершится переходный период для предпринимателей, во время которого действовал уменьшен размер штрафов.

Ранее действовала норма об уплате 25% и 50% штрафа за нарушение правил РРО, ПРРО для адаптации бизнеса к новым условиям.

Теперь за невыдачу чеков будут взиматься штрафы в полном размере:

100% — стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150% — стоимости при каждом последующем нарушении.

Финансовый советник и инвестор Натали Орбан в своем Instagram объяснила, что изменится и для покупателей.

Например, неправильное или пустое назначение платежа может повлечь за собой проверки. Эксперт говорит: если ты перечисляешь средства на личную карточку не за услуги, а для личного пользования, нельзя писать назначение:

За услуги, Оплата, Консультация, Ремонт — если ты не ФЛП или нет договора;

Крипта, Bitcoin, USDT – повышенный риск блокировки из-за финмониторинга;

Зарплата — без подтверждения банк может трактовать как скрытый доход.

Читать по теме Налог на подарки в Украине: как не попасть в налоговую ловушку Материал разъясняет, как на самом деле работает давний украинский закон о налоге на подарки

Как не получить штраф с 1 августа

Государственная налоговая служба Украины напоминает, как не попасть в неприятность и избежать штрафов с 1 августа 2025 года предпринимателям.

Используй только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги. Проводи расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг. Выдавай покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).

Помимо ухода от налоговых санкций, соблюдение правил также будет способствовать защите прав потребителей и формированию здоровой конкуренции.

Если ты покупатель — всегда требуй чек в электронном или печатном формате.

А вот обычным гражданам Натали Орбан советует правильно подписывать назначение платежа.

— Если мы говорим о переводе средств между личными счетами, можем написать Перевод собственных налогооблагаемых средств между счетами или перевод собственных средств.

Такие переводы не вызывают вопросов, если указано, что деньги ваши.

Если ты — ФЛП и переводишь на свою личную карточку, следует указать так: Перевод средств с ФЛП после уплаты налога или Вывод средств ФЛП на личные нужды.

Нельзя переводить со счета ФЛП на чужие карточки (даже родственникам), потому что это считается зарплатой! — отмечает финансовый советник.

Это не все случаи, где тебя могут ждать штрафы. Женщина, продававшая шапку на популярном маркетплейсе, также не ожидала, что к ней обратится с вопросами налоговая. Больше об этом — в другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!