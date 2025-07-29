Чека нет — плати штраф: что изменится для украинцев с 1 августа

Во время военного положения в Украине действуют немало норм и законов, упрощающих деятельность украинских предпринимателей. В частности, в 2023 году государство уменьшило размер штрафов за неиспользование программного обеспечения регистратора расчетных операций и невыдачи чеков.
Однако уже с 1 августа эти нормы будут отменены.
Штрафы за нарушение правил применения РРО/ПРРО
Согласно заявлению Государственной налоговой службы Украины, с 1 августа 2025 года завершится переходный период для предпринимателей, во время которого действовал уменьшен размер штрафов.
Ранее действовала норма об уплате 25% и 50% штрафа за нарушение правил РРО, ПРРО для адаптации бизнеса к новым условиям.
Теперь за невыдачу чеков будут взиматься штрафы в полном размере:
- 100% — стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
- 150% — стоимости при каждом последующем нарушении.
Финансовый советник и инвестор Натали Орбан в своем Instagram объяснила, что изменится и для покупателей.
Например, неправильное или пустое назначение платежа может повлечь за собой проверки. Эксперт говорит: если ты перечисляешь средства на личную карточку не за услуги, а для личного пользования, нельзя писать назначение:
- За услуги, Оплата, Консультация, Ремонт — если ты не ФЛП или нет договора;
- Крипта, Bitcoin, USDT – повышенный риск блокировки из-за финмониторинга;
- Зарплата — без подтверждения банк может трактовать как скрытый доход.
Как не получить штраф с 1 августа
Государственная налоговая служба Украины напоминает, как не попасть в неприятность и избежать штрафов с 1 августа 2025 года предпринимателям.
- Используй только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги.
- Проводи расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг.
- Выдавай покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).
Помимо ухода от налоговых санкций, соблюдение правил также будет способствовать защите прав потребителей и формированию здоровой конкуренции.
Если ты покупатель — всегда требуй чек в электронном или печатном формате.
А вот обычным гражданам Натали Орбан советует правильно подписывать назначение платежа.
— Если мы говорим о переводе средств между личными счетами, можем написать Перевод собственных налогооблагаемых средств между счетами или перевод собственных средств.
Такие переводы не вызывают вопросов, если указано, что деньги ваши.
Если ты — ФЛП и переводишь на свою личную карточку, следует указать так: Перевод средств с ФЛП после уплаты налога или Вывод средств ФЛП на личные нужды.
Нельзя переводить со счета ФЛП на чужие карточки (даже родственникам), потому что это считается зарплатой! — отмечает финансовый советник.
