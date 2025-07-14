В Запорожье женщину судили за продажу детской шапки — в чем дело

Весной украинцы были возмущены новой идеей по налогообложению продаж на маркетплейсах. Мол, “почему нужно платить налог за продажу вещей, на которые уже были уплачены налоги в момент покупки”? Но ГНС рассматривает это по-другому: получил прибыль — плати и государству.

Более того, в Днепровском районном суде Запорожья даже рассмотрели дело о продаже шапки за 35 гривен без уплаты налога! Но история имела совсем не такой конец, как мы могли подумать. Получился эдакий plot twist. Делимся поподробнее!

Суд по детской шапке: кто виноват

В деле говорится, что против гражданки Украины возбудили дело за продажу товаров на маркетплейсе OLX без открытия ФЛП. Важно знать, что объектом продажи была б/у детская шапка за 35 гривен.

На суде женщина рассказала, что продает подержанную одежду из-за собственного затруднительного положения.

В протоколе сказано, что в марте 2025 года женщина получила 35 гривен на собственную карточку Приватбанка за продажу детской шапки. Скриншоты, предоставленные суду, свидетельствуют, что женщина имела не менее 10 успешных продаж и 46 объявлений.

Данные налоговой опирались на то, что женщина проводит систематическую предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП.

На суде женщина не признала свою вину, ведь не считает преступлением продавать собственные и вещи дочери из-за материальных затруднений. Добавила, что не занимается предпринимательской деятельностью.

В этом случае продавала подержанную детскую шапку за незначительную сумму, однако это не является ее основным видом дохода и средств почти не приносит. Просила закрыть производство по делу.

В решении суда говорится, что законом не запрещена эпизодическая продажа собственных вещей, а потому люди не должны регистрироваться как предприниматели, чтобы продать подержанную одежду. Однако предпринимательской деятельностью считается продажа более трех наименований в год. На суде женщину обвиняли только в продаже одной вещи.

С помощью YouControl было установлено, что покупателем шапки оказался сотрудник ГУ ГНС в Запорожской области, а именно заместитель начальника управления, начальник отдела плановых проверок налогообложения физических лиц.

По практике Европейского Суда по правам человека все доказательства, собранные против человека с помощью провокации правоохранительных органов, недопустимы.

В действиях работников налоговой суд увидел признаки провокации.

Осуществление такого вида “контрольной закупки” должностным лицом недопустимо, поскольку носит признаки провокации совершения правонарушения.

Учитывая действия налоговиков, суд закрыл производство на основании отсутствия состава административного нарушения.

Раньше мы рассказывали об изменениях Кабмина для продавцов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!