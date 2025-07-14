Истории Рассказы

В Запорожье женщину судили за продажу детской шапки — в чем дело

Анастасия Грубрина, журналист сайта 14 июля 2025, 11:00
Суд по детской шапке
Фото Pexels

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