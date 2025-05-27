“Письма счастья” от налоговой — как не получить штраф за продажу на OLX

С тех пор как в правительстве заговорили о введении налогов на продажу б/у и новых вещей на популярных маркетплейсах, люди стали сразу же искать обходные пути! И неудивительно, ведь этот законопроект вызвал шквал возмущений, потому что люди не понимают, почему должны платить налог за продажу своего старого платья или пары обуви.

Схема, которая показалась людям простой и понятной: оставить объявления на сайтах, а продавать посылки через Новую почту. Так и комиссию маркетплейсу платить не нужно, и налог вроде бы удастся обойти.

Но налоговая сразу заметила эту схему и уже разослала первые “письма счастья”. Какие штрафы грозят тем, кто собирается нарушить закон? Рассказываем в материале.

Первые штрафы за продажу на OLX: что известно

В таких письмах говорится, что нарушители должны явиться в налоговую по причине системной незаконной деятельности. Об этом рассказывает Економічна правда.

Сделала выписку из реестра и по факту всего два платежа в месяц по 100 гривен от NovaPay, все… Из-за 200 гривен — системная деятельность? — жалуются продавцы маркетплейсов.

Теперь у налоговой есть инструменты, чтобы отслеживать переводы украинцев, которые продают вещи на OLX, Prom.ua и других маркетплейсах, а затем отправляют их Новой почтой. Уже в мае ГНС разослала первые письма трем тысячам украинцев, где требует объяснить торговлю без регистрации и уплаты налогов.

Требование касается именно продавцов, которые постоянно зарабатывают на маркетплейсах, а не людей, которые разово решили продать велосипед или книгу.

Письма от налоговой пришли тем, кто получал денежные переводы от Новой почты. Тем, кто получил письма от ГНС, помимо объяснения, возможно, придется уплатить штраф за административное правонарушение (предпринимательскую деятельность без уплаты налогов).

Под “раздачу” налоговой попали не только клиенты Новой почты, но и Укрпочты, Розетки, других служб доставки, которые получали денежные переводы.

Откуда налоговая знает о твоих транзакциях

Налоговая имеет доступ к информации о денежных переводах после изменения фискальных чеков. С марта 2025 платежные системы должны указывать данные о получателях денег. Каждый чек регистрируется в налоговой базе.

Между переводом от плательщика к получателю платежная система держит деньги на транзитном счете. На каждую операцию составляется чек, в котором видны налоговые номера и данные о получателе.

Так что если ты продаешь вещь на OLX или где-нибудь еще, и отправляешь Новой почтой с оплатой при получении, налоговая уже знает об этой операции. Если налоговая во время проверки обнаружит, что продавец не зарегистрирован ФЛП — выписывает штраф.

Формально нарушения банковской тайны нет, если оплатить товар банковским платежом. Такую транзакцию налоговая не увидит. Но стоит помнить об ограничении переводов в месяц до 100 тысяч гривен.

Сейчас налоговая обрабатывает данные за март. Тем, у кого найдут нарушения, будет направлен протокол о нарушении закона по ст. 164 о предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Штраф — от 17000 до 34000 грн. Если нарушение случится повторно, штраф растет — от 34000 до 85000 грн.

Что делать людям, которые не занимаются бизнесом на маркетплейсах

Наибольшее возмущение от законопроекта и налогообложения продажи вещей бытового потребления возникло у простых украинцев, которые не являются бизнесменами и ФЛП, а изредка продают свои вещи на маркетплейсах. К примеру, то, чем уже не пользуются.

Если ты продал (-а) за месяц несколько старых платьев, и получил (-а) такое письмо от налоговой, нужно отправить обращение в ГНС с объяснением, что ты не занимаешься предпринимательской деятельностью и твоя продажа не является системной.

Однако вскоре все продажи на маркетплейсах будут облагаться налогом по схеме 18% на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Также нужно внимательно читать все письма ГПС, ведь там могут быть ошибки, которые можно обжаловать в суде.

Раньше мы рассказывали, зачем хотят внедрить налоги на продажу подержанных вещей.

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