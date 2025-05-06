Продаешь старое платье — заплати налог: что известно о новом законопроекте

Продаёшь б/у вещи через интернет? Готовься платить налоги! Правительство поддержало новый законопроект, которым заставит украинцев платить налог даже за продажу собственных подержанных вещей!

Что теперь будет с продажей детской одежды, техники или мебели? Сколько придется отдать государству, если вы продаете свои старые вещи через OLX или другие платформы?

Налог на продажу на OLX: кого он будет касаться

Почему многие украинцы возмущены этими изменениями, и кто все же считает их справедливыми? Эксперты раскрывают, кто сможет избежать налога, и куда направят собранные средства. Правительство одобрило законопроект о внедрении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Проще говоря, за продажу любых товаров или услуг через интернет, вероятно, придется платить налог. Если ты через интернет-платформы сдаешь недвижимость или транспорт в аренду, предлагаешь собственные услуги или продаешь какие-либо товары, придется платить налог, когда заработает закон.

Закон предусматривает фактически европейскую практику налогообложения. Если ты получаешь доход — должен уплатить налог. Это касается фактически любых операций по получению дохода, — говорит доктор экономических наук Андрей Длигач.

Люди возмущены, что придется платить налог за продажу собственных б/у вещей. И напоминают, что уже платили налог за вещь, когда ее покупали. Такой законопроект в основном осуждают, ведь во время войны люди и так в трудном положении. Говорят: облагать подержанные вещи налогом — неслыханно.

В Украине не такой уровень доходов, чтобы облагать налогом каждого человека за такие мелочи!

А кроме налога государству нужно заплатить комиссию еще и самой платформе, если товар продался. Но есть украинцы, которые поддерживают такую ​​инициативу, потому что говорят: в Европе налоги выше.

5% базового налога плюс 5% военного сбора. Налоговым агентом будет выступать платформа, которая помогает вам осуществить эту продажу и получить доход. Они передадут эти деньги Государственной налоговой службе.

Не слишком активным продавцам в интернете беспокоиться не стоит. Минфин объясняет: если в течение года вы производите не более трех продаж, сумма которых не превышает 2 тысячи евро, дополнительный счет для уплаты налогов открывать не придется.

Тем, кто постоянно занимается продажами на маркетплейсах, придется либо переходить на налогообложение 18%+5%, либо открывать специальный налоговый счет и оставаться на 5% + 5%.

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что новый налог необходим для финансирования войск. Новый закон сможет принести в бюджет до 10 млрд грн в год. Кроме того, это гармонизация украинского законодательства с европейским.

Раньше мы рассказывали о налоге на переводы с карты на карту.

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