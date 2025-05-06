Lifestyle

Продаєш стару сукню — заплати податок: що відомо про новий законопроект

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Травня 2025, 21:00
Продаєш стару сукню — заплати податок: що відомо про новий законопроект
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