Продаєш стару сукню — заплати податок: що відомо про новий законопроект

Продаєш вживані речі через інтернет? Готуйся платити податки! Уряд схвалив новий законопроект, яким змусить українців сплачувати податок навіть за продаж власних вживаних речей! Що тепер буде з продажем дитячого одягу, техніки чи меблів? Скільки доведеться віддати державі, якщо продаєш свої старі речі через OLX чи інші платформи?

Податок з продажу на OLX: кого він стосуватиметься

Чому багато українців обурені цими змінами, і хто все ж вважає їх справедливими? Експерти розкривають — хто зможе уникнути податку, і куди спрямують зібрані кошти? Уряд схвалив законопроект щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Простіше кажучи, за продаж будь-яких товарів чи послуг через інтернет, імовірно, доведеться платити податок. Якщо ти через інтернет-платформи здаєш нерухомість чи транспорт в оренду, пропонуєш власні послуги чи продаєш будь-які товари, доведеться сплачувати податок, коли запрацює закон.

Закон передбачає фактично європейську практику оподаткування. Якщо ти отримуєш дохід — маєш сплатити податок. Це стосується фактично будь-яких операцій з отримання доходу, — каже доктор економічних наук Андрій Длігач.

Люди обурені, що доведеться сплачувати податок за продаж власних вживаних речей. І нагадують, що вже платили податок за річ, коли її купували. Такий законопроект в основному засуджують, адже під час війни люди й так у скруті. Кажуть: оподатковувати вживані речі — нечувано.

В Україні не такий рівень доходів, аби оподатковувати кожну людину за такі дрібниці!

А крім податку державі, потрібно заплатити комісію ще й самій платформі, якщо товар продався. Та є українці, які підтримують таку ініціативу, бо кажуть: у Європі податки вищі.

5% базового податку плюс 5% військового збору. Податковим агентом виступатиме платформа, яка допомагає вам здійснити цей продаж і отримати дохід. Вони передадуть ці гроші Державній податковій службі.

Не надто активним продавцям в Інтернеті хвилюватися не варто. Мінфін пояснює: якщо протягом року ви здійснюєте не більше як три продажі, сума яких не перевищує 2 тисячі євро, додатковий рахунок для сплати податків відкривати не доведеться.

Тим, хто постійно займається продажами на маркетплейсах, доведеться або переходити на оподаткування 18% + 5% або відкривати спеціальний податковий рахунок і лишатися на 5% + 5%.

Очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що новий податок необхідний для фінансування війська. Новий закон зможе принести в бюджет до 10 млрд грн на рік. Крім цього, це гармонізація українського законодавства з європейським.

Раніше ми розповідали про податок на перекази з картки на картку.

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