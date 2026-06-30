Нові рахунки для сплати військового збору з 1 липня 2026: які реквізити стали обов’язковими

З 1 липня 2026 року в Україні починають діяти нові рахунки для сплати військового збору.
Зміни запроваджені відповідно до Закону України №4908-ІХ та стосуються всіх платежів, які надходитимуть до 31 грудня 2026 року.
Нові рахунки для сплати військового збору з 1 липня 2026 року
Як повідомили в Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, у другому півріччі 2026 року військовий збір зараховуватиметься у повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України.
Кошти будуть спрямовані на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.
У зв’язку зі змінами Державна казначейська служба України відкрила нові бюджетні рахунки для зарахування військового збору.
Вони починають діяти з 1 липня 2026 року, тому саме їх необхідно використовувати під час здійснення платежів.
Нові рахунки відкрито за такими кодами класифікації доходів бюджету:
- 11011000 — військовий збір (крім збору, який сплачують окремі категорії платників, визначені Податковим кодексом, а також ФОП і юридичні особи на спрощеній системі оподаткування);
- 11011001;
- 11011600 — військовий збір, який фізичні особи сплачують за результатами річного декларування відповідно до Податкового кодексу;
- 11011700;
- 11011800.
У ДПС наголошують, що з 1 липня всі платежі військового збору необхідно здійснювати лише за новими реквізитами, оскільки саме вони призначені для зарахування коштів до спеціального фонду державного бюджету.
Ознайомитися з повним переліком нових рахунків можна на офіційному сайті Державної податкової служби України у розділі Рахунки для сплати платежів.
Перед здійсненням платежу платникам рекомендують перевірити актуальні реквізити, щоб уникнути помилок.
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