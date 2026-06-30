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Нові рахунки для сплати військового збору з 1 липня 2026: які реквізити стали обов’язковими

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Червня 2026, 14:00 2 хв.
нові рахунки на військовий збір
Фото Pexels

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