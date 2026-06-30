Нові рахунки для сплати військового збору з 1 липня 2026: які реквізити стали обов’язковими

З 1 липня 2026 року в Україні починають діяти нові рахунки для сплати військового збору.

Зміни запроваджені відповідно до Закону України №4908-ІХ та стосуються всіх платежів, які надходитимуть до 31 грудня 2026 року.

Нові рахунки для сплати військового збору з 1 липня 2026 року

Як повідомили в Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, у другому півріччі 2026 року військовий збір зараховуватиметься у повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України.

Кошти будуть спрямовані на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

У зв’язку зі змінами Державна казначейська служба України відкрила нові бюджетні рахунки для зарахування військового збору.

Вони починають діяти з 1 липня 2026 року, тому саме їх необхідно використовувати під час здійснення платежів.

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Нові рахунки відкрито за такими кодами класифікації доходів бюджету:

11011000 — військовий збір (крім збору, який сплачують окремі категорії платників, визначені Податковим кодексом, а також ФОП і юридичні особи на спрощеній системі оподаткування);

11011001;

11011600 — військовий збір, який фізичні особи сплачують за результатами річного декларування відповідно до Податкового кодексу;

11011700;

11011800.

У ДПС наголошують, що з 1 липня всі платежі військового збору необхідно здійснювати лише за новими реквізитами, оскільки саме вони призначені для зарахування коштів до спеціального фонду державного бюджету.

Ознайомитися з повним переліком нових рахунків можна на офіційному сайті Державної податкової служби України у розділі Рахунки для сплати платежів.

Перед здійсненням платежу платникам рекомендують перевірити актуальні реквізити, щоб уникнути помилок.

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