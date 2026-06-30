Новые счета для уплаты военного сбора с 1 июля 2026 года: какие реквизиты стали обязательными

С 1 июля 2026 года в Украине начинают действовать новые счета для уплаты военного сбора.

Изменения введены в соответствии с Законом Украины №4908-ІХ и касаются всех платежей, которые будут поступать до 31 декабря 2026 года.

Новые счета для уплаты военного сбора с 1 июля 2026 года

Как сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, во втором полугодии 2026 года военный сбор будет зачисляться в полном объёме в специальный фонд Государственного бюджета Украины.

Средства будут направлены на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооружённых сил Украины.

В связи с изменениями Государственная казначейская служба Украины открыла новые бюджетные счета для зачисления военного сбора.

Они начинают действовать с 1 июля 2026 года, поэтому именно их необходимо использовать при осуществлении платежей.

Читать по теме Военный сбор в Украине продлили на три года после войны: детали закона Президент подписал закон о продлении военного сбора на три года после окончания военного положения.

Новые счета открыты по следующим кодам классификации доходов бюджета:

11011000 — военный сбор (кроме сбора, который уплачивают отдельные категории плательщиков, определённые Налоговым кодексом, а также ФЛП и юридические лица, находящиеся на упрощённой системе налогообложения);

11011001;

11011600 — военный сбор, который физические лица уплачивают по результатам годового декларирования в соответствии с Налоговым кодексом;

11011700;

11011800.

В ГНС подчёркивают, что с 1 июля все платежи военного сбора необходимо осуществлять только по новым реквизитам, поскольку именно они предназначены для зачисления средств в специальный фонд государственного бюджета.

Ознакомиться с полным перечнем новых счетов можно на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины в разделе Счета для уплаты платежей.

Перед осуществлением платежа плательщикам рекомендуют проверить актуальные реквизиты, чтобы избежать ошибок.

Читайте также в нашем другом материале о ставке военного сбора в 2026 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!