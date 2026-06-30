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Новые счета для уплаты военного сбора с 1 июля 2026 года: какие реквизиты стали обязательными

Ольга Петухова, редактор сайта 30 июня 2026, 14:00 2 мин.
новые счета на военный сбор
Фото Pexels

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