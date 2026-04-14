Военный сбор в Украине продлили на три года после войны: детали закона

Президент Украины 14 апреля 2026 года подписал Закон № 4835-IX (регистрационный номер 15110), который закладывает долгосрочную финансовую базу для обороноспособности страны.

Основное новшество документа состоит в продолжении взимания военного сбора по текущим ставкам не только на время действия военного положения, но и в течение трех лет после его официального прекращения или отмены.

Это решение, инициированное Кабинетом Министров и поддержанное Верховной Радой, должно обеспечить стабильность выплат военным и восстановление сектора безопасности даже в переходный послевоенный период.

Президент утвердил закон о продлении военного сбора на послевоенный период

Согласно принятому закону, действующие ставки военного сбора сохраняются для большинства категорий плательщиков. В частности:

Для физических лиц ставка остается на уровне 5%. Исключение сделано для военнослужащих и работников сектора безопасности — для них ставка будет составлять 1,5% от денежного довольствия.

Для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп установлен фиксированный платеж — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

Для плательщиков единого налога 3-й группы (как физических, так и юридических лиц) сбор составит 1% общего дохода.

По расчетам Министерства финансов, такие меры позволят аккумулировать в государственном бюджете около 140 миллиардов гривен ежегодно. Эти средства будут иметь строго целевое назначение — их будут направлять в специальный фонд Госбюджета и направлять исключительно на нужды Вооруженных Сил Украины.

Принятие этого закона было одним из ключевых условий в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Стабильность внутренних поступлений является критическим показателем для международных партнеров, что подтверждает способность государства самостоятельно финансировать свою безопасность.

Помимо выполнения обязательств, закон решает проблему бюджетного разрыва, который мог бы возникнуть сразу после отмены военного положения, когда потребности в восстановлении армии будут оставаться значительными, а чрезвычайные механизмы финансирования могут прекратить действие.

