Військовий збір в Україні продовжили на три роки після війни: деталі закону

Президент України 14 квітня 2026 року підписав Закон № 4835-IX (реєстраційний № 15110), який закладає довгострокову фінансову базу для обороноздатності країни.

Основна новація документа полягає у продовженні справляння військового збору за поточними ставками не лише на час дії воєнного стану, а й протягом трьох років після його офіційного припинення або скасування.

Це рішення, ініційоване Кабінетом Міністрів та підтримане Верховною Радою, має на меті забезпечити стабільність виплат військовим та відновлення сектору безпеки навіть у перехідний поствоєнний період.

Згідно з ухваленим законом, чинні ставки військового збору зберігаються для більшості категорій платників. Зокрема:

Для фізичних осіб ставка залишається на рівні 5%. Виняток зроблено для військовослужбовців та працівників сектору безпеки — для них ставка становитиме 1,5% від грошового забезпечення.

Для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп встановлено фіксований платіж — 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Для платників єдиного податку 3-ї групи (як фізичних, так і юридичних осіб) збір становитиме 1% від загального доходу.

За розрахунками Міністерства фінансів, такі заходи дозволять акумулювати в державному бюджеті близько 140 мільярдів гривень щорічно. Ці кошти будуть мати суворо цільове призначення — їх зараховуватимуть до спеціального фонду Держбюджету та спрямовуватимуть виключно на потреби Збройних Сил України.

Ухвалення цього закону було однією з ключових умов у межах співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Стабільність внутрішніх надходжень є критичним показником для міжнародних партнерів, що підтверджує здатність держави самостійно фінансувати свою безпеку.

Окрім виконання зобов’язань, закон вирішує проблему бюджетного розриву, який міг би виникнути одразу після скасування воєнного стану, коли потреби на відновлення армії залишатимуться значними, а надзвичайні механізми фінансування можуть припинити дію.

