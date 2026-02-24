Як подати декларацію про доходи онлайн у 2026: що варто знати

У 2026 році правила декларування доходів стали суворішими, а коло людей, які мають звітувати перед державою, розширилося. Якщо ти отримував (-ла) доходи у 2025 році, тобі варто розібратися, як заповнити декларацію онлайн, щоб уникнути черг та помилок, які можуть затримати процес на місяці.

Найзручніший спосіб зробити це — скористатися Електронним кабінетом на сайті Державної податкової служби — читай в матеріалі, як подати декларацію про доходи онлайн.

Як подати декларацію про доходи онлайн: інструкція

Для початку, як зазначають Факти, щоб подати декларацію про доходи, тобі знадобиться електронний підпис (КЕП) — файловий або апаратний. Якщо його немає, ти можеш авторизуватися через Дія.Підпис. Заходь на сайт податкової, обирай спосіб ідентифікації через свій банк, і система перенаправить тебе в особистий кабінет.

Там тобі потрібен розділ ЕК для громадян, де ти знайдеш пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.

Коли ти відкриєш форму, щоб подати декаларацію про доходи, будь максимально уважним(-ою) до кожного рядка. Спочатку познач тип декларації (звітна) та вкажи 2025 рік як звітний період. Далі впиши свої персональні дані: ПІБ, податковий номер (РНОКПП) та адресу реєстрації. Обов’язково вибери орган контролю за твоїм місцем проживання та вкажи свій статус резидента.

У 10-му рядку тобі потрібно вказати загальну суму доходів за рік, а також нарахований податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Якщо ти ФОП на загальній системі, твій чистий оподатковуваний дохід іде в рядок 10.8.

Для тих, хто працює на спрощеній системі, передбачено окреме поле для обсягу доходу. Також не забудь зафіксувати операції з нерухомістю або рухомим майном, навіть якщо вони не підлягають оподаткуванню.

Якщо ти маєш право на податкову знижку (наприклад, за навчання чи іпотеку), заповнюй 14-й рядок. Це допоможе тобі зменшити суму податкових зобов’язань.

У наступних розділах вкажи суми сплаченого військового збору та єдиного внеску (ЄСВ). Якщо ти самостійно знайшов (-ла) помилки у попередніх звітах, їх можна виправити у спеціальному полі для самостійного коригування.

Дуже важливий момент, який варто знати, коли будеш подавати декларацію про доходи онлайн: якщо ти розраховуєш на повернення переплачених податків, обов’язково вкажи повні реквізити свого банківського рахунку. Наприкінці декларації розпиши відомості про майно, яке ти здаєш в оренду, і завір документ своїм електронним підписом.

Якщо у тебе виникли питання або потреба надіслати запит, ти можеш зробити це через розділ Листування з ДПС. Підготуй текст у форматі PDF, підпиши його КЕП і завантаж у систему.

У полі Тематика обери потрібний напрям, а в облікових даних платника перевір свій код області та району (перші дві цифри коду), щоб лист потрапив за адресою. Після завантаження просто натисни Зберегти, підпиши ще раз і відправляй.

Раніше ми писали, як закрити ФОП у Дії — читай в матеріалі покрокову інструкцію і що варто знати, аби не допустити помилок.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!