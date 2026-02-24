Как подать декларацию о доходах онлайн в 2026: что знать

В 2026 году правила декларирования доходов стали более строгими, а круг людей, которые должны отчитываться перед государством, расширился. Если ты получал доходы в 2025 году, тебе следует разобраться, как заполнить декларацию онлайн, чтобы избежать очередей и ошибок, которые могут задержать процесс на месяцы.

Самый удобный способ сделать это – воспользоваться Электронным кабинетом на сайте Государственной налоговой службы – читай в материале, как подать декларацию о доходах онлайн.

Как подать декларацию о доходах онлайн: инструкция

Для начала, как отмечают Факты, чтобы подать право на доходы, тебе понадобится электронная подпись (КЭП) — файловая или аппаратная. Если его нет, ты можешь авторизоваться через Действие. Заходи на сайт налоговой, выбирай способ идентификации через свой банк, и система перенаправит тебя в личный кабинет.

Там тебе нужен раздел ЭК для граждан, где ты найдешь пункт Налоговое право на имущественное положение и доходы.

Когда ты откроешь форму, чтобы подать декаларацию о доходах, будь максимально внимательной к каждой строке. Сначала обозначи тип декларации (отчетная) и укажи 2025 год как отчетный период. Далее впиши свои персональные данные: ФИО, налоговый номер (РНОКПП) и адрес регистрации. Обязательно выбери орган контроля твоего места жительства и укажи свой статус резидента.

В 10-й строке тебе нужно указать общую сумму доходов за год, а также начисленный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Если ты ФЛП на общей системе, твой чистый налогооблагаемый доход идет в строку 10.8.

Для работающих на упрощенной системе предусмотрено отдельное поле для объема дохода. Также не забудь зафиксировать сделки с недвижимостью или движимым имуществом, даже если они не подлежат налогообложению.

Если ты имеешь право на налоговую скидку (например, за обучение или ипотеку), заполняй 14-ю строчку. Это поможет тебе снизить сумму налоговых обязательств.

В следующих разделах укажи суммы уплаченного военного сбора и единого взноса (ЕСВ). Если вы самостоятельно нашли ошибки в предыдущих отчетах, их можно исправить в специальном поле для самостоятельной корректировки.

Очень важный момент, который нужно знать, когда будешь подавать декларацию о доходах онлайн: если ты рассчитываешь на возврат переплаченных налогов, обязательно укажи полные реквизиты своего банковского счета. В конце декларации распиши сведения об имуществе, которое ты сдаешь в аренду, и заверь документ своей электронной подписью.

Если у вас возникли вопросы или необходимость отправить запрос, ты можешь сделать это через раздел Переписка по ГНС. Подготовь текст в формате PDF, подпиши его КЭП и загрузи в систему.

В поле Тематика выберите нужное направление, а в учетных данных плательщика проверь свой код области и района (первые две цифры кода), чтобы письмо попало по адресу. После загрузки просто нажми Сохранить, подпиши снова и отправляй.

Раньше мы писали, как закрыть ФЛП в Дії — читай в материале пошаговую инструкцию и что следует знать, чтобы не допустить ошибок.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!