Быстрее, чем готовится кофе! Как закрыть ФЛП в приложении Дія — пошаговая инструкция

Закрыть ФЛП в Украине раньше — будто пройти все круги ада. Но Министерство цифровой трансформации немного упростило этот процесс. Поэтому заказать закрытие можно за несколько минут. Читай в нашем материале, как закрыть ФЛП в приложении Дія — пошаговая инструкция.
В Министерстве цифровой трансформации пытаются максимально упростить процесс закрытия ФЛП. Потому как он бюрократичный и сложный. Поэтому уже сейчас можно заказать закрытие ФЛП через две минуты.
Для этого нужно:
Статус заявления можно проверять в электронном кабинете. На электронный адрес тебе пришлют уведомление о закрытии ФЛП.
Чтобы закрыть ФЛП офлайн, нужно подать заявление в Центре предоставления административных услуг. Тебе понадобится идентификационный код. Заявление можно отправить по почте, однако подпись на нем должна быть заверена нотариально.
Чтобы закрыть ФЛП, нужно оплатить все налоги и предоставить отчетность. Требования к отчетностям отличаются:
Закрыть свой ФЛП можно даже из-за границы. Для этого нужно подать заявление на закрытие ФЛП онлайн и не посещать ЦПАУ и налоговую.
Однако если у тебя есть лицензии, они могут аннулироваться лично или через посредника, если у него нотариально удостоверенная доверенность от твоего имени.
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