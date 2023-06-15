Быстрее, чем готовится кофе! Как закрыть ФЛП в приложении Дія — пошаговая инструкция

Закрыть ФЛП в Украине раньше — будто пройти все круги ада. Но Министерство цифровой трансформации немного упростило этот процесс. Поэтому заказать закрытие можно за несколько минут. Читай в нашем материале, как закрыть ФЛП в приложении Дія — пошаговая инструкция.

Как закрыть ФЛП в приложении Дія: пошаговая инструкция

В Министерстве цифровой трансформации пытаются максимально упростить процесс закрытия ФЛП. Потому как он бюрократичный и сложный. Поэтому уже сейчас можно заказать закрытие ФЛП через две минуты.

Для этого нужно:

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Авторизоваться на портале Дія и нажать Закрытие ФЛП. Нажми кнопку Заказать за 2 минуты. Заполни онлайн-форму. Подпиши заявление электронной подписью. Подписанное заявление будет направлено регистратору, информация о закрытии будет также направлена в налоговую службу.

Статус заявления можно проверять в электронном кабинете. На электронный адрес тебе пришлют уведомление о закрытии ФЛП.

Чтобы закрыть ФЛП офлайн, нужно подать заявление в Центре предоставления административных услуг. Тебе понадобится идентификационный код. Заявление можно отправить по почте, однако подпись на нем должна быть заверена нотариально.

Чтобы закрыть ФЛП, нужно оплатить все налоги и предоставить отчетность. Требования к отчетностям отличаются:

Для ФЛП с упрощенной системой налогообложения нужно уплатить единый налог за месяц, в котором закрывается ФЛП, или за квартал, если были в 3-й группе единого налога. После этого подай декларацию за квартал, в месяце которого закрыт ФЛП. Подать декларацию можно в течение 40 дней после окончания квартала.

нужно уплатить единый налог за месяц, в котором закрывается ФЛП, или за квартал, если были в 3-й группе единого налога. После этого подай декларацию за квартал, в месяце которого закрыт ФЛП. Подать декларацию можно в течение 40 дней после окончания квартала. Для ФЛП на общей системе налогообложения нужно предоставить ликвидационную отчетность об имущественном положении и доходах в течение 30 дней после закрытия. В течение 10 дней после подачи отчетности следует уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

нужно предоставить ликвидационную отчетность об имущественном положении и доходах в течение 30 дней после закрытия. В течение 10 дней после подачи отчетности следует уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Для тех, кто имел лицензию на продажу алкогольных или табачных изделий, она должна быть аннулирована, а предпринимательский счет закрыт.

Закрыть свой ФЛП можно даже из-за границы. Для этого нужно подать заявление на закрытие ФЛП онлайн и не посещать ЦПАУ и налоговую.

Однако если у тебя есть лицензии, они могут аннулироваться лично или через посредника, если у него нотариально удостоверенная доверенность от твоего имени.

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