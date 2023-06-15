Швидше, ніж готується кава! Як закрити ФОП у додатку Дія — покрокова інструкція

Закрити ФОП в Україні раніше — це наче пройти всі кола пекла. Але Міністерство цифрової трансформації трохи спростило цей процес. Тому замовити закриття можна за кілька хвилин. Читай у нашому матеріалі, як закрити ФОП у додатку Дія — покрокова інструкція.

Як закрити ФОП у додатку Дія: покрокова інструкція

У Міністерстві цифрової трансформації намагаються максимально спростити процес закриття ФОПу. Адже він бюрократичний та складний. Тому вже зараз можна замовити закриття ФОП за дві хвилини.

Для цього потрібно:

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Авторизуватися на порталі Дія та натиснути Закриття ФОП. Натисни кнопку Замовити за 2 хвилини. Заповни онлайн-форму. Підпиши заяву електронним підписом. Підписана заява буде надіслана до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.

Статус заяви можна перевіряти в електронному кабінеті. На електронну адресу тобі надішлють сповіщення про закриття ФОП.

Щоб закрити ФОП офлайн, потрібно подати заяву в Центрі надання адміністративних послуг. Тобі потрібен ідентифікаційний код. Заяву можна надіслати поштою, однак підпис на ній має бути завірений нотаріально.

Щоб закрити ФОП потрібно сплатити всі податки та надати звітність. Вимоги до звітностей відрізняються:

Для ФОП зі спрощеною системою оподаткування потрібно сплатити єдиний податок за місяць, у якому закривається ФОП, або за квартал, якщо були у 3-й групі єдиного податку. Після цього подай декларацію за квартал, в місяці якого закрито ФОП. Подати декларацію можна протягом 40 днів після закінчення кварталу.

потрібно сплатити єдиний податок за місяць, у якому закривається ФОП, або за квартал, якщо були у 3-й групі єдиного податку. Після цього подай декларацію за квартал, в місяці якого закрито ФОП. Подати декларацію можна протягом 40 днів після закінчення кварталу. Для ФОП на загальній системі оподаткування потрібно подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30 днів після закриття. Протягом 10 днів після подання звітності потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

потрібно подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30 днів після закриття. Протягом 10 днів після подання звітності потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Для тих, хто мав ліцензію на продаж алкогольних чи тютюнових виробів — вона має бути анульована, а підприємницький рахунок закритим.

Закрити власний ФОП можна навіть з-за кордону. Для цього потрібно подати заяву на закриття ФОП онлайн і не відвідувати ЦНАП та податкову.

Однак якщо в тебе є ліцензії, вони можуть анульовані особисто або через посередника, якщо він має нотаріально посвідчену довіреність від твого імені.

Раніше ми розповідали, як оформити закордонний паспорт онлайн та які документи потрібні.

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