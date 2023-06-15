Швидше, ніж готується кава! Як закрити ФОП у додатку Дія — покрокова інструкція

Закрити ФОП в Україні раніше — це наче пройти всі кола пекла. Але Міністерство цифрової трансформації трохи спростило цей процес. Тому замовити закриття можна за кілька хвилин. Читай у нашому матеріалі, як закрити ФОП у додатку Дія — покрокова інструкція.
У Міністерстві цифрової трансформації намагаються максимально спростити процес закриття ФОПу. Адже він бюрократичний та складний. Тому вже зараз можна замовити закриття ФОП за дві хвилини.
Для цього потрібно:
Статус заяви можна перевіряти в електронному кабінеті. На електронну адресу тобі надішлють сповіщення про закриття ФОП.
Щоб закрити ФОП офлайн, потрібно подати заяву в Центрі надання адміністративних послуг. Тобі потрібен ідентифікаційний код. Заяву можна надіслати поштою, однак підпис на ній має бути завірений нотаріально.
Щоб закрити ФОП потрібно сплатити всі податки та надати звітність. Вимоги до звітностей відрізняються:
Закрити власний ФОП можна навіть з-за кордону. Для цього потрібно подати заяву на закриття ФОП онлайн і не відвідувати ЦНАП та податкову.
Однак якщо в тебе є ліцензії, вони можуть анульовані особисто або через посередника, якщо він має нотаріально посвідчену довіреність від твого імені.
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