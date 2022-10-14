Можно сделать в несколько кликов: как получить справку о несудимости

Иногда при оформлении на работу работодатели требуют справку о несудимости.

Ее необходимо также предоставлять тогда, когда оформляешь визу, чтобы выехать за границу, если хочешь усыновить ребенка, для оформления опекунства, гражданства и т.д.

Как получить справку о несудимости, не выходя из дома?

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Пошаговая инструкция о том, как оформить справку о несудимости — в нашем материале.

Как получить справку о несудимости: какие бывают виды

Есть несколько видов таких справок — сокращенная и полная.

В сокращенной справке содержится информация о том, есть ли вообще у тебя судимость.

В полной — сведения о привлечении к уголовной ответственности.

Также в нее входит информация об отсутствии или наличии судимости или различных ограничений.

Ты можешь заказать справку на сайте hsc.gov.ua или в одном из сервисных центров МВД.

Как получить справку о несудимости онлайн: пошаговая инструкция

Зарегистрируйся через специальную электронную подпись или через Bank ID.

В окне появится электронная форма, ее нужно заполнить и указать адрес ТСЦ, где будет удобнее забрать справку.

Через некоторое время тебе придет сообщение о том, что справка готова. Забери ее в выбранном центре.

Не забудь взять с собой паспорт.

Как получить справку о несудимости онлайн

Если ты заказываешь справку через Bank ID, то получишь ее только в бумажном варианте.

Поэтому перед тем, как введешь все свои данные на сайте, выбери, в каком виде тебе нужна справка.

Если в электронном, то она придет тебе на указанный при регистрации электронный адрес. А если в бумажном, то нужно идти в сервисный центр МВД.

Как получить справку о несудимости в сервисном центре

Ты можешь получить справку о несудимости в любом сервисном центре МВД. Место регистрации на это не влияет.

Нужно взять в сервисный центр паспорт и копию документа.

Справку выдают бесплатно в течение месяца.

В период диджитализации ты можешь оформить и другие документы, сидя на диване. Ранее мы рассказывали, как оформить электронный больничный.

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