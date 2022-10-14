Можно сделать в несколько кликов: как получить справку о несудимости

Иногда при оформлении на работу работодатели требуют справку о несудимости.
Ее необходимо также предоставлять тогда, когда оформляешь визу, чтобы выехать за границу, если хочешь усыновить ребенка, для оформления опекунства, гражданства и т.д.
Как получить справку о несудимости, не выходя из дома?
Пошаговая инструкция о том, как оформить справку о несудимости — в нашем материале.
Есть несколько видов таких справок — сокращенная и полная.
В сокращенной справке содержится информация о том, есть ли вообще у тебя судимость.
В сокращенной справке содержится информация о том, есть ли вообще у тебя судимость.
В полной — сведения о привлечении к уголовной ответственности.
Также в нее входит информация об отсутствии или наличии судимости или различных ограничений.
Также в нее входит информация об отсутствии или наличии судимости или различных ограничений.
Ты можешь заказать справку на сайте hsc.gov.ua или в одном из сервисных центров МВД.
В период диджитализации ты можешь оформить и другие документы, сидя на диване. Ранее мы рассказывали, как оформить электронный больничный.
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