Можна зробити в декілька кліків: як отримати довідку про несудимість

Іноді під час оформлення на роботу роботодавці вимагають довідку про несудимість.
Її також необхідно надавати тоді, коли оформляєш візу, щоб виїхати за кордон, якщо хочеш усиновити дитину, для оформлення опікунства, громадянства тощо.
Як отримати довідку про несудимість, не виходячи з дому?
Покрокова інструкція про те, як оформити довідку про несудимість — у нашому матеріалі.
Є кілька видів таких довідок — скорочена та повна. У скороченій довідці міститься інформація про те, чи ти взагалі маєш судимість.
У повній — відомості про притягнення до кримінальної відповідальності.
У повній — відомості про притягнення до кримінальної відповідальності.
Також до неї входить інформація про відсутність чи наявність судимості або різних обмежень.
Ти можеш замовити довідку на сайті hsc.gov.ua або в одному із сервісних центрів МВС.
Якщо ти замовляєш довідку через Bank ID, то отримаєш її лише у паперовому варіанті.
Тому перед тим, як введеш усі свої дані на сайті, вибери, яка тобі потрібна довідка.
Тому перед тим, як введеш усі свої дані на сайті, вибери, яка тобі потрібна довідка.
Якщо в електронному вигляді, то вона прийде тобі на зазначену під час реєстрації електронну адресу. Якщо у паперовому, треба відвідати сервісний центр МВС.
У період диджиталізації ти можеш оформити й інші документи, сидячи на дивані. Раніше ми розповідали, як оформити електронний лікарняний.
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