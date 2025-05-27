“Листи щастя” від податкової — як не отримати штраф за продаж на OLX

Відтоді як в уряді заговорили про введення податків на продаж вживаних і нових речей на популярних маркетплейсах, люди стали відразу шукати обхідні шляхи! І не дивно, адже цей законопроект викликав шквал обурень, бо люди не розуміють, чому мають платити податок за продаж своєї старої сукні чи пари взуття.

Схема, яка видалася людям простою та зрозумілою: залишити оголошення на сайтах з продажу, а продавати посилки через Нову пошту. Так і комісію маркетплейсу сплачувати не потрібно, і податок ніби вдасться обійти.

Та податкова відразу помітила цю схему і вже розіслала перші “листи щастя”. Які штрафи загрожують тим, хто збирається порушити закон? Розповідаємо в матеріалі.

Перші штрафи за продаж на OLX: що відомо

У таких листах йдеться, що порушники мають з’явитися у податкову з причини системної незаконної діяльності. Про це розповідає Економічна правда.

Зробила витяг з реєстру і по факту лише два платежі на місяць по 100 гривень від NovaPay, все… Через 200 гривень — системна діяльність? — скаржаться продавці маркетплейсів.

Тепер податкова має інструменти, аби відстежувати перекази українців, які продають речі на OLX, Prom.ua та інших маркетплейсах, а потім відправляють їх Новою поштою. Уже в травні ДПС розіслала перші листи трьом тисячам українців, де вимагає пояснити торгівлю без реєстрації та сплати податків.

Йдеться, що вимога стосується саме продавців, які постійно заробляють на маркетплейсах, а не людей, які разово вирішили продати велосипед чи книгу.

Листи від податкової надійшли тим, хто отримував грошові перекази від Нової пошти. Тим, хто отримав листи ДПС, крім пояснення можливо доведеться сплатити штраф за адміністративне правопорушення (підприємницьку діяльність без сплати податків).

Під “роздачу” податкової потрапили не лише клієнти Нової пошти, а й Укрпошти та Розетки, інших служб доставлення, які отримували грошові перекази.

Звідки податкова знає про твої транзакції

Податкова має доступ до інформації про грошові перекази через зміну фіскальних чеків. Від березня 2025 року платіжні системи мають вказувати дані про отримувачів коштів. Кожен чек реєструється у базі податкової.

Між переказом від платника до отримувача платіжна система утримує кошти на транзитному рахунку. На кожну операцію складається чек, в якому видно податкові номери та дані про отримувача.

Тож якщо ти продаєш річ на OLX чи деінде, і відправляєш Новою поштою з оплатою під час отримання, податкова вже знає про цю операцію. Якщо податкова під час перевірки виявить, що продавець не є зареєстрованим ФОП — накладає штраф.

Формально порушення банківської таємниці немає, якщо оплатити товар банківським платежем. Таку транзакцію податкова не побачить. Та слід пам’ятати про обмеження переказів на місяць до 100 тисяч гривень.

Нині податкова обробляє дані за березень. Тим, у кого виявлять порушення, надішлють протокол про порушення закону за ст. 164 про підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Штраф — від 17000 до 34000 грн. Якщо порушення трапиться повторно, штраф зростає — від 34000 до 85000 грн.

Що робити людям, які не займаються бізнесом на маркетплейсах

Найбільше обурення від законопроекту і оподаткування продажів речей побутового вжитку виникло у простих українців, які не є бізнесменами та ФОП, а інколи продають свої власні речі на маркетплейсах. Наприклад, те, чим уже не користуються.

Якщо ти продав (-ла) за місяць кілька старих суконь, і отримав (-ла) подібний лист від податкової, потрібно надіслати звернення у ДПС з поясненням, що ти не займаєшся підприємницькою діяльністю і твій продаж не є системним.

Однак невдовзі всі продажі на маркетплейсах будуть оподатковуватися за схемою 18% на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Також потрібно уважно читати всі листи від ДПС, адже там можуть бути помилки, які можна оскаржити у суді.

