У Запоріжжі жінку судили за продаж дитячої шапки — у чому справа

Навесні українці були обурені новою ідеєю щодо оподаткування продажів на маркетплейсах. Мовляв, “чому потрібно платити податок за продаж речей, на які вже були сплачені податки у момент купівлі”? Та ДПС розглядає це по-іншому: отримав прибуток — сплачуй і державі.

Мало того, у Дніпровському районному суді Запоріжжя навіть розглянули справу про продаж шапки за 35 гривень без сплати податку! Та історія мала зовсім не такий кінець, як ми могли подумати. Вийшов такий собі plot twist. Ділимося детальніше!

Суд щодо дитячої шапки: хто винен

У справі йдеться, що проти громадянки України відкрили справу за продаж товарів на маркетплейсі OLX без відкриття ФОП. Важливо знати, що об’єктом продажу була вживана дитяча шапка за 35 гривень.

На суді жінка розповіла, що продає вживаний одяг через власне скрутне становище.

У протоколі зазначено, що в березні 2025 жінка отримала 35 гривень на власну картку Приватбанку за продаж дитячої шапки. Скриншоти, надані суду, свідчать, що жінка мала щонайменше 10 успішних продажів і ще 46 оголошень.

Дані податкової спиралися на те, що жінка проводить систематичну підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП.

На суді жінка не визнала свою вину, адже не вважає злочином продавати власні та доньчині речі через матеріальну скруту. Додала, що не займається підприємницькою діяльністю.

У цьому випадку продавала вживану дитячу шапку за незначну суму, однак це не є її основним видом доходу та коштів майже не приносить. Просила закрити провадження по справі.

У рішенні суду йдеться, що законом не заборонений епізодичний продаж власних речей, а тому люди не повинні реєструватися як підприємці, аби продати вживаний одяг. Однак підприємницькою дільністю вважається продаж понад трьох найменувань за рік. На суді жінку ж звинувачували лише в продажі однієї речі.

За допомогою YouControl було встановлено, що покупцем шапки виявився співробітник ГУ ДПС в Запорізькій області, а саме заступник начальника управління, начальник відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб.

За практикою Європейського Суду з прав людини, усі докази, що були зібрані проти людини за допомогою провокації правоохоронних органів, недопустимі.

У діях працівників податкової суд вбачив ознаки провокації.

Здійснення такого виду “контрольної закупки” посадовою особою є неприпустимим, оскільки носить ознаки провокації скоєння правопорушення.

Враховуючи дії податківців, суд закрив провадження на підставі відсутності складу адміністративного порушення.

Раніше ми розповідали про зміни Кабміну для продавців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!