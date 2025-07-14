Історії Розповіді

У Запоріжжі жінку судили за продаж дитячої шапки — у чому справа

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Липня 2025, 11:00
Суд щодо дитячої шапки
Фото Pexels

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