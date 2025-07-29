Стиль життя

Тариф на електроенергію з 1 серпня 2025: скільки коштує світло сьогодні

Леся Манзюк, редакторка сайту 29 Липня 2025, 13:30
Ціна світла з 1 серпня
Фото Pexels

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