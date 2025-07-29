Тариф на електроенергію з 1 серпня 2025: скільки коштує світло сьогодні

З початку серпня 2025 року українців особливо цікавить питання вартості електроенергії — адже вона безпосередньо впливає на сімейний бюджет у непростий економічний час, коли країна продовжує жити в умовах повномасштабної війни.

Постійні загрози з боку ворога, руйнування енергетичної інфраструктури, а також обмежені можливості для стабільного заробітку змушують мільйони громадян ретельно планувати свої витрати. У таких умовах тариф на електроенергію стає не лише економічним, а й соціальним чинником, який може суттєво вплинути на якість життя населення.

Читай, скільки платитимуть домогосподарства за світло з 1 серпня 2025 по новому тарифу — в матеріалі.

Тариф на світло з 1 серпня 2025

Уряд ухвалив рішення не змінювати тарифи на світло для побутових споживачів, зберігаючи чинну ставку ще на кілька місяців. Це рішення спрямоване на забезпечення цінової стабільності та підтримку громадян у період енергетичних викликів.

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4,32 ₴ за кВт·год (з ПДВ) — це базова ціна для більшості споживачів.

Якщо у тебе встановлено дво­зонний лічильник, то:

нічний тариф на світло (23:00–07:00) становитиме 2,16 ₴ за кВт·год (зі знижкою).

Це рішення закріплено постановою КМУ № 480 від 29 квітня 2025 року, яка продовжує дію фіксованого тарифу до 31 жовтня 2025 року.

Для юридичних осіб (бізнесу та підприємств) в Україні на світло діють інші ціни — значно вищі, ніж для побутових споживачів.

Тариф на передачу електроенергії (НЕК Укренерго)

З 1 січня 2025 року — 686,23 грн/МВт·год (без ПДВ) для промислових споживачів. Ця сума включає окремий складник в розмірі 331,67 грн/МВт·год, призначену для підтримки виробників з альтернативної енергетики.

Ціна на розподіл (обленерго)

Залежить від класу напруги та регіону. Наприклад, для Хмельницькобленерго з 1 січня 2025 року встановлено:

1 клас напруги — 457,61 грн/МВт·год (без ПДВ).

2 клас напруги — 2 213,82 грн/МВт·год (без ПДВ).

У інших регіонах суми можуть відрізнятися — через локальні витрати на інфраструктуру та розподільні мережі.

Граничні ціни на ринках електроенергії

Згідно з рішеннями Національної комісії з регулювання енергетики (НКРЕКП), існують граничні ставки, які застосовуються як максимум:

Ринок “на добу наперед” — ~ 6 900 грн/МВт·год.

Балансувальний ринок — ~ 8 250 грн/МВт·год.

Нічний період — ~ 5 600 грн/МВт·год.

Піковий вечірній час — до ~ 9 000 грн/МВт·год .

Отже, станом на серпень 2025 року побутові споживачі продовжують користуватися фіксованим тарифом, що надає певну фінансову стабільність у складний воєнний час. Водночас юридичні особи залишаються в умовах ринкового ціноутворення, що вимагає більш гнучкого підходу до планування енергоспоживання.

Ще раніше ми розказували про те, як передати показання за світло щоб отримувати рахунки за світло за фактично спожиту електроенергію.

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