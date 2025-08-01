Для тебя Экономия

Тариф на электроэнергию с 1 августа 2025 года: сколько стоит свет сегодня

Леся Манзюк, редактор сайта 01 августа 2025, 09:30
Цена света с 1 августа
Фото Pexels

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