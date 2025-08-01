Тариф на электроэнергию с 1 августа 2025 года: сколько стоит свет сегодня

С начала августа 2025 года украинцев особенно интересует вопрос стоимости электроэнергии — ведь она оказывает непосредственное влияние на семейный бюджет в непростое экономическое время, когда страна продолжает жить в условиях полномасштабной войны.

Постоянные угрозы со стороны врага, разрушение энергетической инфраструктуры, а также ограниченные возможности для стабильного заработка, заставляют миллионы граждан тщательно планировать свои расходы. В таких условиях тариф на электроэнергию становится не только экономическим, но и социальным фактором, который может оказать существенное влияние на качество жизни населения.

Читай, сколько будут платить домохозяйства за свет с 1 августа 2025 года по новому тарифу — в материале.

Тариф на свет с 1 августа 2025 года

Правительство приняло решение не менять тарифы на свет для бытовых потребителей, сохраняя действующую ставку еще на несколько месяцев. Это решение направлено на обеспечение ценовой стабильности и поддержки граждан в период энергетических вызовов.

4,32₴ за кВтч (с НДС) — это базовая цена для большинства потребителей.

Если у тебя установлен двухзональный счетчик, то:

ночной тариф на свет (23:00–07:00) составит 2,16₴ за кВтч (со скидкой).

Это решение закреплено постановлением КМУ №480 от 29 апреля 2025 года, которое продолжает действие фиксированного тарифа до 31 октября 2025 года.

Для юридических лиц (бизнеса и предприятий) в Украине на свет действуют другие цены значительно выше, чем для бытовых потребителей.

Тариф на передачу электроэнергии (НЭК Укрэнерго)

С 1 января 2025 года — 686,23 грн/МВт·ч (без НДС) для промышленных потребителей. Эта сумма включает в себя отдельную составляющую в размере 331,67 грн/МВт·ч, предназначенную для поддержки производителей по альтернативной энергетике.

Цена на распределение (облэнерго)

Зависит от класса напряжения и региона. Например, для Хмельницкоблэнерго с 1 января 2025 установлено:

1 класс напряжения — 457,61 грн/МВт·ч (без НДС).

2 класс напряжения — 2213,82 грн/МВт·ч (без НДС).

В других регионах суммы могут отличаться из-за локальных затрат на инфраструктуру и распределительные сети.

Предельные цены на рынках электроэнергии

Согласно решениям Национальной комиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ), существуют предельные ставки, которые применяются как максимум:

Рынок “на сутки вперед” — ~6900 грн/МВт·час.

Балансировочный рынок — ~8250 грн/МВт·час.

Ночной период — ~5600 грн/МВт·ч.

Пиковое вечернее время — до ~9000 грн/МВт·ч.

Следовательно, по состоянию на август 2025 г. бытовые потребители продолжают пользоваться фиксированным тарифом, что придает определенную финансовую стабильность в сложное военное время. В то же время, юридические лица остаются в условиях рыночного ценообразования, что требует более гибкого подхода к планированию энергопотребления.

Еще раньше мы рассказывали о том, как передать показания за свет, чтобы получать счета за свет за фактически потребленную электроэнергию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!