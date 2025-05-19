Могут ли отключить свет за неуплату в Украине во время войны: что говорит закон

Леся Манзюк, редактор сайта 19 мая 2025, 21:00
могут ли отключить свет за неуплату в военное время
Фото Pexels
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