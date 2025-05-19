Могут ли отключить свет за неуплату в Украине во время войны: что говорит закон

В связи с полномасштабной войной в Украине государство временно ввело ряд социальных гарантий для населения, в частности запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг из-за неуплаты. Однако в конце 2023 года ситуация изменилась: правительство отменило мораторий, открывающий возможность для поставщиков электроэнергии отключать свет должникам, проживающим в безопасных регионах.

Это решение вызвало много вопросов среди граждан: действительно ли могут отключить свет во время военного положения, как происходит эта процедура, и что делать в случае возникновения задолженности?

Читай, могут ли отключить свет за неуплату в Украине и что угрожает должникам — в материале.

Могут ли отключить свет за неуплату в Украине в военное время

С отменой моратория на отключение жилищно-коммунальных услуг из-за задолженности ситуация для украинских потребителей изменилась. Теперь, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2023 г. № 1405, поставщики электроэнергии имеют право прекращать электроснабжение потребителям в случае неуплаты, если объекты находятся не на территориях боевых действий, возможных боевых действий или оккупированных территориях.

Это решение отменило предыдущую норму, утвержденную еще в марте 2022 года во время начала полномасштабного вторжения, когда правительство ввело временный запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг из-за неуплаты во время военного положения.

Теперь, если ты проживаешь на безопасной территории и задолженность за электроэнергию, поставщик имеет право отключить твое жилье от электросети. Исключение — это объекты, поврежденные в результате боевых действий, при условии предварительного информирования исполнителя коммунальной услуги.

Какая должна быть задолженность, чтобы отключить свет

Законодательство не устанавливает точную сумму задолженности, после которой может быть прекращено электроснабжение. Как правило, речь идет о нескольких тысячах гривен или длительной неуплате — в течение нескольких месяцев.

После получения официального предупреждения потребитель имеет несколько вариантов действий:

Погасить задолженность до указанной в сообщении даты.

Заключить договор реструктуризации долга с поставщиком и соблюдать его условия.

Обратиться к поставщику электроэнергии или оператору системы распределения для уточнения объемов потребления или правильности начислений, если есть сомнения в корректности счетов.

Подать иск в суд. На период судебного разбирательства поставка электроэнергии не прекращается.

Какая процедура отключения света

Отключение осуществляется в соответствии с Правилами розничного рынка электрической энергии (Постановление НКРЭКУ № 312 от 14.03.2018). Основные этапы:

Поставщик предупреждает об отключении не позднее 10 рабочих дней до даты прекращения поставки.

Если потребитель погашает задолженность полностью или заключает договор реструктуризации (и соблюдает его условия), электроснабжение не прекращается.

В случае спорных начислений потребитель имеет право обратиться к поставщику или системному оператору для проверки или подать иск в суд. Пока идет судебное разбирательство — отключение не допускается.

Как восстановить электроснабжение

Возобновление питания возможно при условии:

Полная уплата долга или заключение договора о реструктуризации с поставщиком и выполнение его условий. Оплата услуги по повторному подключению.

Сроки обновления:

До 3 рабочих дней в городах.

До 5 рабочих дней в сельской местности.

После изменений, принятых в конце 2023 года, потребители жилищно-коммунальных услуг должны быть более внимательны к своевременной оплате счетов. В то же время, государство сохраняет определенные механизмы защиты для жителей пострадавших регионов и гарантирует, что права должников не будут нарушены — особенно если речь идет о спорных ситуациях или сложных жизненных обстоятельствах.

Еще раньше мы рассказывали информацию, к какому числу передавать показания за свет: дата для правильных цифр в платежках.

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