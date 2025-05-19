Чи можуть відключити світло за несплату в Україні під час війни: що говорить закон

У зв’язку з повномасштабною війною в Україні держава тимчасово запровадила низку соціальних гарантій для населення, зокрема — заборону на припинення житлово-комунальних послуг через несплату. Проте наприкінці 2023 року ситуація змінилася: уряд скасував мораторій, що відкриває можливість для постачальників електроенергії відключати світло боржникам, які мешкають у безпечних регіонах.

Це рішення викликало багато запитань серед громадян: чи дійсно можуть відключити світло під час воєнного стану, як відбувається ця процедура, і що робити у разі виникнення заборгованості?

Читай, чи можуть відключити світло за несплату в Україні та що загрожує боржникам – у матеріалі.

Чи можуть відключити світло за несплату в Україні у воєнний час

Зі скасуванням мораторію на відключення житлово-комунальних послуг через заборгованість ситуація для українських споживачів змінилася. Тепер, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1405, постачальники електроенергії мають право припиняти електропостачання споживачам у разі несплати, якщо об’єкти знаходяться не на територіях бойових дій, можливих бойових дій чи окупованих територіях.

Це рішення скасувало попередню норму, затверджену ще у березні 2022 року під час початку повномасштабного вторгнення, коли уряд запровадив тимчасову заборону на припинення надання комунальних послуг через несплату під час воєнного стану.

Тепер, якщо ти мешкаєш на безпечній території й маєш заборгованість за електроенергію, постачальник має право відключити твоє помешкання від електромережі. Виняток — це об’єкти, які були пошкоджені внаслідок бойових дій, за умови попереднього інформування виконавця комунальної послуги.

Яка має бути заборгованість, щоб відключили світло

Законодавство не встановлює точної суми заборгованості, після якої може бути припинено електропостачання. Як правило, мова йде про кілька тисяч гривень або тривалу несплату — протягом кількох місяців.

Після отримання офіційного попередження споживач має кілька варіантів дій:

Погасити заборгованість повністю до зазначеної у повідомленні дати.

Укласти договір реструктуризації боргу з електропостачальником і дотримуватися його умов.

Звернутися до електропостачальника або оператора системи розподілу для уточнення обсягів споживання чи правильності нарахувань, якщо є сумніви у коректності рахунків.

Подати позов до суду — на період судового розгляду постачання електроенергії не припиняється.

Яка процедура відключення світла

Відключення здійснюється відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП № 312 від 14.03.2018). Основні етапи:

Постачальник попереджає про відключення не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати припинення постачання.

Якщо споживач погашає заборгованість повністю або укладає договір реструктуризації (і дотримується його умов), електропостачання не припиняється.

У разі спірних нарахувань споживач має право звернутися до свого постачальника чи системного оператора для перевірки або подати позов до суду. Поки триває судовий розгляд — відключення не допускається.

Як поновити електропостачання

Відновлення живлення можливе за умови:

Повної сплати боргу, або укладення договору про реструктуризацію з постачальником та виконання його умов. Оплата послуги з повторного підключення.

Терміни відновлення:

До 3 робочих днів у містах.

До 5 робочих днів у сільській місцевості.

Після змін, ухвалених наприкінці 2023 року, споживачі житлово-комунальних послуг мають бути більш уважними до своєчасної оплати рахунків. Водночас держава зберігає певні механізми захисту для мешканців постраждалих регіонів і гарантує, що права боржників не будуть порушені — особливо якщо мова йде про спірні ситуації чи складні життєві обставини.

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