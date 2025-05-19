Чи можуть відключити світло за несплату в Україні під час війни: що говорить закон

Леся Манзюк, редакторка сайту 19 Травня 2025, 21:00
чи можуть відключити світло за несплату у воєнний час
Фото Pexels
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