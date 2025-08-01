Поднятия тарифов на коммунальные услуги не избежать — прогноз НБУ

Тарифы — вечный и болезненный вопрос украинцев. Во время войны тарифы старались не поднимать. Однако в последнем, июльском отчете НБУ, речь идет о возможном повышении тарифов на электроэнергию, газ и ряд других услуг уже в ближайшее время.

Что известно о повышении цен на свет и газ, рассказываем дальше подробнее.

Прогноз НБУ: тарифы поднимут

Согласно отчету НБУ за июль 2025 года, до конца текущего года тарифы на коммунальные услуги будут оставаться стабильными, поскольку действует мораторий на повышение цен.

Однако с 2026 года ситуация может измениться из-за сложной ситуации в энергетике.

— В 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов в их экономически обоснованные уровни.

Неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является особым риском для прогноза инфляции, отметили в отчете.

Кроме того, там добавили, что значительное повышение стоимости для устранения проблем в энергетическом секторе может стать дополнительным инфляционным давлением. Это может вызвать потребность в увеличении субсидий для населения.

Но если решение о повышении тарифов откладывать, то могут увеличиться квазифискальные дисбалансы, что будет ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

Это будет негативно влиять на энергетический рынок, инвестиционный потенциал. Повышения тарифов все равно придется делать, но впоследствии.

Тарифы на коммунальные услуги 2025

В настоящее время тарифы на коммунальные услуги остаются такими:

электроэнергия — 4,32 грн/кВт-час (до 31 октября 2025);

газ — 7,96 грн за куб. м (с НДС) до 20 апреля 2026 года;

горячую воду (отличается от региона) — 80,62-177,28 грн за кубический метр.

Кроме тарифов, уже есть изменения для ряда потребителей в Украине. Читай, какие изменения с 1 августа подготовило государство для украинцев, в материале.

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