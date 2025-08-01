Для тебя Экономия

Поднятия тарифов на коммунальные услуги не избежать — прогноз НБУ

Виктория Мельник, журналист сайта 01 августа 2025, 16:00
нбу тарифи
Фото Pexels

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