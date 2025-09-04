Курс валют НБУ на 4 сентября 2025: что известно о валютном рынке

Национальный банк Украины немного повысил курс доллара и евро, а также изучает переход на евро и когда это станет возможным. Читай в материале подробную информацию о курсе валют и переходе на другую валюту.

Курс доллара и евро НБУ по состоянию на 4 сентября

Согласно валютному рынку, информацию которого предоставляет НБУ, то как доллар, так и евро немного выросли в цене. Актуальный курс по состоянию на 4 сентября:

доллар: 3 сентября цена за 1 единицу была 41,3631 гривны, а 4 числа — 41.3719 гривен. Повышение небольшое, но все же присутствует;

евро: 3 сентября цена за 1 единицу была 48,1756 гривны, в то время как 4 числа месяца достигла 48,2024 гривны.

Следует отметить, что на наличном рынке курс доллара вырос до 41,60 гривны, а евро, наоборот, немного упал — сейчас нужно заплатить 48,55 гривны за одну единицу.

Несмотря на стабильность доллара как мировой валюты и того факта, что НБУ сохраняет доллар как курсообразующую валюту, по заявлению первого заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, Нацбанк изучает возможные изменения и вопросы перехода на новую валюту в связи с усилением связей с ЕС.

Переход на евро: что известно от НБУ

Об изучении вопроса о переходе на другую иностранную валюту Сергей Николайчук рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что фокус на курсе гривна-доллар в Украине постоянно был сильнее. Однако первый заместитель главы НБУ сообщил:

В то же время, с начала полномасштабной войны наши торговые, экономические, финансовые связи с Европейским Союзом существенно усилились. И действительно, большая часть нашего импорта идет из ЕС, из других стран Европы, и международная помощь, особенно в течение этого и прошлого года, поступает в первую очередь в евро.

Эти факторы заставляют меняться и саму структуру международных резервов Украины, ведь средства, которые правительство аккумулирует на своих счетах в евро, тоже причастны.

Также он отметил, что было сделано много шагов для того, чтобы переход на другую иностранную валюту был возможен. В частности, за последние несколько лет резервы показывают как в долларах, так и в евро — такая же история происходит и с публикацией платежного баланса.

Хотя Нацбанк пока и не планирует окончательный переход с доллара на евро, он готов будет это сделать тогда, когда в этом будет нуждаться сама экономика. Еще одним из толчков такого решения является потенциальное вступление в ЕС и усиление роли в этом блоке именно в обеспечении обороноспособности Украины.

Недавно в НБУ представили новые монеты — читай, как выглядит набор из трех монет ко Дню Независимости и что о нем известно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!