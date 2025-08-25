Монети НБУ на День Незалежності: як виглядає набір із трьох срібних монет

24 серпня Національний банк України випустив набір із трьох монет “Державні символи України” до Дня Незалежності держави. Читай у матеріалі про назви монет, який символ несе кожна з них та який їхній тираж.

Монети НБУ на День Незалежності: назви, символізація та тираж монет

Перша з трьох монет НБУ на День Незалежності, а саме Наше Коріння, як зазначає голова Нацбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook, символізує тризуб — це спадщина держави Володимира Великого, знак єдності, свободи та права на самовизначення.

Друга — Наша душа — виступає символом синьо-жовтого прапора, а саме кольорів неба і пшениці, які символізують добробут, процвітання та природні багатства України.

І третя, остання монета на День Незалежності з набору, Наше гасло, має символ гімну — пісні, що має силу вже понад століття підіймати дух нації та закликає боротися до останнього.

“Символи, якими ми себе оточуємо, можуть згуртувати або ж знесилити. Тож державна символіка – це завжди про найглибшу спорідненість для усіх громадян, повідомлення про найцінніше. Це знак і значення, що зчитуються мільйонами українців повсюди… Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода – це цінність, яку ми несемо крізь час! Вони увіковічені й у монетах, щоб нагадувати: українська незалежність має міцний фундамент – нашу єдність, гідність і пам’ять.” — зазначає голова Національного банку України.

Щодо тиражу то слід зазначити, що кожна монета на День Незалежності 2025 року має 10000 примірників і всі — номіналом 10 гривень; виготовлені вони повністю зі срібла, а декоративні елементи оздоблені локальною позолотою та емаллю.

Цікавий факт: 2022 року Національний банк України представляв такі ж, але нейзильберні монети, та без локальної позолоти, номіналом 5 гривень і тиражем 80000 штук.

