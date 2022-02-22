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Как сохранить сбережения в тревожные времена? Финансовый аналитик советует “не класть все яйца в одну корзину”

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 февраля 2022, 14:00
Как сохранить сбережения в тревожные времена? Финансовый аналитик советует “не класть все яйца в одну корзину”
Фото: Unsplash

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