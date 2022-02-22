Как сохранить сбережения в тревожные времена? Финансовый аналитик советует “не класть все яйца в одну корзину”

Начало тревожных времен ощутил практически каждый украинец. Несмотря на то, что в сети распространялась информация о “точной дате начала войны”, чувство опасности и желание сделать “хоть что-то” начало расти у каждого в разный период.

Сейчас же многие определились, что будут делать в случае худшего развития событий, но не знают, как обезопасить собственный кошелек уже сегодня, размышляя: как быть, если банки не будут работать. Поэтому первая мысль, как всегда, бежать к банкоматам, что, к сожалению, создает только ажиотаж и тревожные очереди.

Финансовый аналитик Влад Пономарь рассказал Вікнам, как каждому составить свой план действий, чтобы обезопасить собственные средства и спокойствие.

Прежде всего эксперт советует в сложные времена держать деньги только в наиболее ликвидных инструментах (с возможностью обналичивания актива без потери его стоимости — ред.). Иными словами, в тех, которые можно быстро перевести в деньги.

Это средства на счетах по требованию (в банках с иностранным капиталом) и наличные деньги.

Лучший вариант — это текущие счета с повышенной процентной ставкой, что позволяет иметь свободный доступ к деньгам в случае необходимости. В банках с иностранным капиталом процентная ставка на остаток денежных средств на таких сберегательных счетах от 5 до 10%.

Это не убережет полностью от инфляции, но основная задача сейчас, скорее, сохранить то, что есть.

Влад Пономарь подчеркивает, что во время таких турбулентных событий основная задача — не получить прибыль, а минимизировать потери.

В какой валюте лучше хранить деньги

Эксперт не советует “класть все яйца в одну корзину”. Нужно создать мультивалютную корзину из доллара, евро и гривны.

Это так называемая диверсификация накоплений — хранение средств не в одной, а в нескольких валютах с разными рисками.

Тогда, даже если курс одной из валют упадет, вы не потеряете значительную часть своих накоплений. Такой метод хранения средств несет минимальные риски.

В гривне стоит держать до 25% сбережений.

Лучше, чтобы в долгосрочных сбережениях доминировал доллар, а в краткосрочных — гривня.

Поэтому не стоит бежать в банк и менять все гривны на доллары. Курс уже завышен. Люди, которые бегут покупать доллары во время паники, как правило, только теряют деньги, а зарабатывают на этом исключительно спекулянты.

В драгоценности и тем более в бытовую технику вкладываться не рекомендую.

Кроме того, важно отказаться от спонтанных и необдуманных покупок. Покупать недвижимость, золото, акции, криптовалюту в качестве инструмента вложений Влад Пономарь тоже не советует.

Эти варианты несвоевременные. На данном этапе, на фоне нестабильности, вкладывать средства в них достаточно рискованно.

Сколько нужно отложить средств “на черный день”, чтобы чувствовать себя спокойно

Что касается отложенных средств “на черный день”, финансовый аналитик советует иметь минимальную сумму в размере, равном шести суммам ежемесячных расходов. В идеале лучше, чтобы запас таких сбережений равнялся размеру 12 сумм ежемесячных расходов, то есть вашего годового заработка.

А если вы любите продумывать все заранее, стоит убедиться, что у вас есть средства на полгода или год вперед, чтобы спокойно покрывать все свои привычные расходы. Это позволит снизить уровень стресса.

Поэтому даже если придется экономить, вы будете уверены, что у вас есть время для поиска нового источника дохода. В конце концов, ничто не длится вечно, особенно тяжелые времена.

Кроме того, стоит вспомнить, что нужно положить в тревожный чемоданчик, чтобы быть готовыми к любой ситуации и сохранять внутреннее спокойствие.