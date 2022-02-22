Как сохранить сбережения в тревожные времена? Финансовый аналитик советует “не класть все яйца в одну корзину”

Начало тревожных времен ощутил практически каждый украинец. Несмотря на то, что в сети распространялась информация о “точной дате начала войны”, чувство опасности и желание сделать “хоть что-то” начало расти у каждого в разный период.
Сейчас же многие определились, что будут делать в случае худшего развития событий, но не знают, как обезопасить собственный кошелек уже сегодня, размышляя: как быть, если банки не будут работать. Поэтому первая мысль, как всегда, бежать к банкоматам, что, к сожалению, создает только ажиотаж и тревожные очереди.
Финансовый аналитик Влад Пономарь рассказал Вікнам, как каждому составить свой план действий, чтобы обезопасить собственные средства и спокойствие.
Прежде всего эксперт советует в сложные времена держать деньги только в наиболее ликвидных инструментах (с возможностью обналичивания актива без потери его стоимости — ред.). Иными словами, в тех, которые можно быстро перевести в деньги.
Это средства на счетах по требованию (в банках с иностранным капиталом) и наличные деньги.
Это средства на счетах по требованию (в банках с иностранным капиталом) и наличные деньги.
Лучший вариант — это текущие счета с повышенной процентной ставкой, что позволяет иметь свободный доступ к деньгам в случае необходимости. В банках с иностранным капиталом процентная ставка на остаток денежных средств на таких сберегательных счетах от 5 до 10%.
Это не убережет полностью от инфляции, но основная задача сейчас, скорее, сохранить то, что есть.
Это не убережет полностью от инфляции, но основная задача сейчас, скорее, сохранить то, что есть.
Влад Пономарь подчеркивает, что во время таких турбулентных событий основная задача — не получить прибыль, а минимизировать потери.
Эксперт не советует “класть все яйца в одну корзину”. Нужно создать мультивалютную корзину из доллара, евро и гривны.
Это так называемая диверсификация накоплений — хранение средств не в одной, а в нескольких валютах с разными рисками.
Тогда, даже если курс одной из валют упадет, вы не потеряете значительную часть своих накоплений. Такой метод хранения средств несет минимальные риски.
В гривне стоит держать до 25% сбережений.
В гривне стоит держать до 25% сбережений.
Лучше, чтобы в долгосрочных сбережениях доминировал доллар, а в краткосрочных — гривня.
Поэтому не стоит бежать в банк и менять все гривны на доллары. Курс уже завышен. Люди, которые бегут покупать доллары во время паники, как правило, только теряют деньги, а зарабатывают на этом исключительно спекулянты.
В драгоценности и тем более в бытовую технику вкладываться не рекомендую.
В драгоценности и тем более в бытовую технику вкладываться не рекомендую.
Кроме того, важно отказаться от спонтанных и необдуманных покупок. Покупать недвижимость, золото, акции, криптовалюту в качестве инструмента вложений Влад Пономарь тоже не советует.
Эти варианты несвоевременные. На данном этапе, на фоне нестабильности, вкладывать средства в них достаточно рискованно.
Что касается отложенных средств “на черный день”, финансовый аналитик советует иметь минимальную сумму в размере, равном шести суммам ежемесячных расходов. В идеале лучше, чтобы запас таких сбережений равнялся размеру 12 сумм ежемесячных расходов, то есть вашего годового заработка.
А если вы любите продумывать все заранее, стоит убедиться, что у вас есть средства на полгода или год вперед, чтобы спокойно покрывать все свои привычные расходы. Это позволит снизить уровень стресса.
Поэтому даже если придется экономить, вы будете уверены, что у вас есть время для поиска нового источника дохода. В конце концов, ничто не длится вечно, особенно тяжелые времена.
Кроме того, стоит вспомнить, что нужно положить в тревожный чемоданчик, чтобы быть готовыми к любой ситуации и сохранять внутреннее спокойствие.