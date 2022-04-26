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Як не втратити останнє під час війни? Розлого про кредити, депозити та правила ведення особистого бюджету

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Квітня 2022, 13:00
Як вести бюджет під час війни
Фото: Pexels, Unsplash

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