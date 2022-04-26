Як не втратити останнє під час війни? Розлого про кредити, депозити та правила ведення особистого бюджету

Попри те, що економіка країни має працювати і люди мають, за можливості, жити як і раніше, все одно треба намагатися заощаджувати.

У цей період доречно приділити увагу своєму бюджету. Незалежний фінансовий радник Олексій Драчов спеціально для Вікон розповів про те, як вести бюджет, чи можна зберігати гроші на депозиті під час війни, а також пояснив, що робити з кредитами.

Особистий бюджет під час війни

Олексій наголошує: важливо розуміти, що бюджет — це лише інструмент реалізації чогось. Насамперед інструмент для управління своїми фінансами.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Існує приказка — або ти керуєш грошима, або гроші керують тобою.

Тож бюджетом варто займатися постійно і системно, а не лише в такі трагічні моменти.

— Ми маємо знати, що існує три види бюджету. Залежно від різниці між прибутком та витратами, це профіцитний, нульовий та дефіцитний.

Профіцитний — витрати менші за дохід.

Нульовий — коли витрачаємо, те, що заробили, й виходимо в нуль.

Дефіцитний — коли витрати більші за дохід.

Як можна збільшити прибуток: збільшувати доходи й скорочувати витрати. Намагатися використати всі можливі інструменти: підробітки, соціальна допомога, жити за коштами.

Ми розуміємо, що в умовах війни у нас є дуже багато переселенців, як внутрішніх, так і тих, хто виїхав за кордон.

У зв’язку з цим витратна частина може зрости, адже люди переїхали, їм доводиться винаймати та платити за житло.

Важливо переглянути свої споживчі звички й, відповідно, менше витрачати грошей.

— Треба намагатися робити так, щоб бюджет у такій ситуації був хоча б нульовим. А за можливості намагатися робити його профіцитним і накопичувати гроші на непередбачувані ситуації.

Крім того, важливо мати подушку безпеки, якусь резервну суму.

Вона має становити від трьох до 12 місяців витратної частини. Цей резерв має бути готівкою. Є ряд факторів, які впливають на формування резерву, наприклад, потрібність професії.

Про надійність депозитів під час війни

До війни українці зберігали свої кошти в банках, здебільшого під річними ставками на депозиті. У такий спосіб вони могли отримувати невеличкий дохід. Проте від початку повномасштабного вторгнення люди пішли забирати гроші, адже боялися, що вони зникнуть чи будуть заморожені.

Наша влада та НБУ готувалися насамперед до таких можливих проблем. Банківська система у нас була підчищена, і на сьогодні вона є доволі стабільною.

Олексій зазначає, що в нашій банківській системі є більші та менші гравці.

— Якщо ми говоримо про великі національні чи міжнародні банки, вони надійні, ми бачимо, що через два місяці війни вони не припинили роботу.

Як зауважує експерт, за час війни депозити в деяких банках навіть виросли на 9%.

— Боятися, того, що гроші згорять, не варто. Крім того, треба знати, що влада та НБУ ввели 100% виплату по депозитах фізичним особам на час воєнного стану.

Навіть якщо банк іде з ринку, то фонд гарантування виплат фізичних осіб стовідсотково поверне кошти, які були на депозиті.

Експерт каже, що в нашій країні немає ознак того, що фінансовий ринок має обвалитися. Тож надійні банки можна розглядати для депозитів.

Варто звернути увагу на топ-10 банків України або банки з іноземним капіталом і не вкладати кошти в сумнівні банки.

Про кредити під час війни

Банки України на період воєнного стану скасовували щомісячні нарахування відсотків по кредитах, але Олексій все одно не радить їх брати. Найкраще купувати якусь річ відразу за повну суму.

Інша історія з кредитами для розвитку бізнесу. Там відрізняються умови, але все одно ми не знаємо, як ситуація в країні розвиватиметься далі.

Великі покупки

Коли прем’єр-міністр України заявив про скасування мита на кордоні, українці зраділи. Багато з громадян захотіли здійснити давній задум та пригнати авто з-за кордону.

— Серйозні покупки, як-от нерухомість чи машина, завжди треба вносити в особистий фінансовий план. Тоді ми розуміємо, коли ми купуємо, що купуємо та яка сума коштів нам потрібна.

Також Олексій каже, що треба ставити собі питання: “Навіщо мені ця покупка?”

Якщо це машина, то варто замислитися — я її купую зараз, бо просто хочу, чи я можу відкрити бізнес, наприклад, доставку чи таксі.

Поради ведення бюджету під час війни

Олексій Драчов каже, що рекомендації будуть ті самі, що й для не воєнного часу:

намагайся підходити до своїх фінансів раціонально, а не емоційно;

визнач свої цілі;

веди облік та контроль особистих фінансів (особливо актуально у воєнний час);

бюджет має бути профіцитним;

зайві гроші — зберігай їх з урахуванням можливостей нинішньої фінансової системи;

системи; багато зайвих грошей — інвестуй їх з урахуванням свого фінансового плану та ризиків, які зараз реалізувалися у країні.

З початку повномасштабної війни багато людей втратили роботу і змушені були змінити рід діяльності, щоб заробити. Раніше ми розповідали про те, як знайти роботу під час війни та які професії мають попит.