Бізнес-підтримка економіки. Розповідаємо про кредит під 0% для підприємців та як розпочати власну справу

Уже не раз експерти, міністри та президент говорили: щоб перемогти, треба мати стабільну та міцну економіку.

Нас просять не покидати роботу та намагатися жити звичним життям там, де це можливо — в областях без бойових дій.

Президент також наполегливо просив бізнес не закриватися, а й далі надавати робочі місця.

Підтримка бізнесу від держави під час війни

Для стимулювання економіки України було вирішено запровадити пільгове кредитування для підприємців під 0% на час дії воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян.

Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках.

— 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави, — сказав Володимир Зеленський і висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу, “бо це потрібно українцям”.

За словами глави держави, уряд уже підготував рішення про розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми 5-7-9%.

Зеленський зазначив, що будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка — 5%.

Загальний обсяг кредиту — до 60 млн грн.

Спрощення ведення бізнесу

Ще одна приємна новина — Кабмін проголосує за скорочення вимог для ведення бізнесу в Україні.

Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати, — розповідає президент.

Він додає: для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності — і вільно працюєш.

Як відкрити бізнес

ФОП

Коли ти вирішуєш відкрити бізнес, треба вирішити, чи ти сам будеш вести його, чи з кимось.

Якщо ти вирішуєш робити це один з метою дрібного бізнесу, краще обирати форму фізична особа — підприємець (ФОП).

ФОП відповідає за своїми підприємницькими зобов’язаннями всім своїм майном. Це по суті головний ризик ФОП.

Також реєстрація ФОП порівняно нескладна, ти можеш зробити це навіть самостійно онлайн.

Як відкрити ФОП

Майбутньому ФОП необхідно визначитися з КВЕД — переконатися, що немає заборони на здійснення діяльності ФОП.

Варто пам’ятати, що КВЕД має показувати характер бізнесу. Буде порушенням, якщо КВЕД — роздрібна торгівля косметичними засобами, а насправді підприємець надає рекламні послуги.

Для реєстрації онлайн необхідно з електронним цифровим підписом (ЕЦП) увійти в особистий кабінет сайту Мін’юсту, створити й підписати ЕЦП заяву про реєстрацію ФОП та застосування спрощеної системи оподаткування, перевірити стан розгляду заяви.

Юридична і фактична адреса ФОП

За загальним правилом усі суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані вказувати в реєстраційних документах своє місце розташування — адресу, за якою насправді здійснюється ця діяльність. ФОП може вказати своє місце реєстрації.

Читати на тему Евакуація бізнесу під час війни: найважливіше про урядову ініціативу На західній Україні для бізнесу та співробітників підприємств обіцяють створити всі необхідні умови.

Який бізнес відкрити під час війни

Зараз головне — це створювати робочі місця, щоб люди могли працювати й не отримувати допомогу від держави. А навпаки допомагати своїй державі та армії.

Наш бізнес є джерелом для цих робочих місць. Здається, що відкрити щось під час війни неприбутково.

Проте в областях, де немає бойових дій, можна відкрити маленький хостел та приймати переселенців.

Можна відкрити ательє та шити одяг чи форму для наших військових. Треба озирнутися довкола, добре подумати, й тоді ідея для бізнесу виникне перед тобою сама.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як держава підтримує аграріїв під час війни, оскільки промисловість має продовжувати працювати і в складні часи.