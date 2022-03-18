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Бізнес-підтримка економіки. Розповідаємо про кредит під 0% для підприємців та як розпочати власну справу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Березня 2022, 14:30
Бізнес-підтримка економіці України
Фото: Pexels, Unsplash

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