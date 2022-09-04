Україна

Попри інфляцію, українці перевиконали план зі збору податків: як економіка справляється з наслідками війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 07:30

Більше відео
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 4 вересня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 вересня
0:02:25
Ситуація в Запорізькій області 03.09.2022 - ЗСУ риють окопи
Зміцнюють третю лінію оборони — як металурги допомагають ЗСУ окопуватись навколо Запоріжжя
0:04:52
Донеччина
Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Дивитись більше

Останні відео
0:06:14
як українська економіка справляється з наслідками війни

Попри інфляцію, українці перевиконали план зі збору податків: як економіка справляється з наслідками війни
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 4 вересня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 вересня
0:03:08
як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Бояться не звуків канонади, а ядерної катастрофи: як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
0:02:15
Дніпровські медики
Поранені, та нескорені: дніпровські медики повертають до життя бійців з фронту
0:02:35
Лариса Березенко
Робить маскувальні сітки між тренуваннями: як чемпіонка світу з боксу стоїть на варті країни
0:02:25
Ситуація в Запорізькій області 03.09.2022 - ЗСУ риють окопи
Зміцнюють третю лінію оборони — як металурги допомагають ЗСУ окопуватись навколо Запоріжжя
0:04:52
Донеччина
Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України
0:04:34
Опалювальний сезон 2023
Економимо разом з Європою! На які жертви йдуть країни, щоб не купувати газ в Росії
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Більше відео
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 4 вересня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 вересня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь