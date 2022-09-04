Попри інфляцію, українці перевиконали план зі збору податків: як економіка справляється з наслідками війни

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів Вадиму Карп’яку про ситуацію із податками та видатками в українському бюджеті.

Також посадовець пояснив, як наша держава справляється вже шість місяців поспіль з інфляційним тиском.

Ми за вісім місяців перевиконали надходження в бюджет на 17% у порівнянні з минулим роком за рахунок податків.

З іншого боку ми маємо колосальне підвищення видатків. Якщо доходи бюджету з урахування грантів зросли на третину у порівнянні з 2021 роком, то видатки збільшились на 90%.

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Це передусім ті кошти, які ми витрачаємо на армію, що просто необхідно, аби вистояти та дати відпір окупантам.

Наскільки відчутна інфляція в Україні

Роль інфляції ще не відчутна на нашому бюджеті. Вона дійсно позначиться на надходженнях наприкінці року, але наразі це не так істотно.

Важливо звернути увагу на те, що країна півроку знаходиться у стані війни, але рівень інфляції у нас менший, ніж, наприклад, у Туреччині чи Молдові.

Деякі фактори допомогли стримувати рівень інфляції. Наприклад, валютні обмеження, які на початку повномасштабної війни застосовував Нацбанк.

Також допомогла фіксація цін на енергоносії, скасування податків на паливо. Таким чином інфляційний процес в Україні вдається стримувати.

Знижувати ціну на певні енергоносії на тлі російського шантажу змушені й в ЄС. Читай, як готуються до зими країни Європи, щоб не купувати газ у РФ.

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