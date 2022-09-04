Несмотря на инфляцию, украинцы перевыполнили план сбора налогов: как экономика справляется с последствиями войны

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал Вадиму Карпьяку о ситуации с налогами и расходами в украинском бюджете.

Также чиновник объяснил, как наше государство справляется уже шесть месяцев подряд с инфляционным давлением.

Мы за восемь месяцев перевыполнили поступления в бюджет на 17% по сравнению с прошлым годом за счет налогов.

С другой стороны, мы имеем колоссальное повышение расходов. Если доходы бюджета по учету грантов выросли на треть по сравнению с 2021 годом, то расходы увеличились на 90%.

Это, прежде всего, те средства, которые мы тратим на армию, что просто необходимо, чтобы выстоять и дать отпор оккупантам.

Насколько ощутима инфляция в Украине

Роль инфляции еще не ощутима в нашем бюджете. Она действительно скажется на поступлениях в конце года, но это не так существенно.

Важно обратить внимание на то, что страна полгода находится в состоянии войны, но уровень инфляции у нас меньше, чем, например, в Турции или Молдове.

Некоторые факторы помогли сдерживать уровень инфляции. К примеру, валютные ограничения, которые в начале полномасштабной войны применял Нацбанк.

Также помогла фиксация цен на энергоносители, отмена налогов на топливо. Таким образом инфляционный процесс в Украине удается сдерживать.

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