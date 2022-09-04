Украина

Несмотря на инфляцию, украинцы перевыполнили план сбора налогов: как экономика справляется с последствиями войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 сентября 2022, 07:30

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