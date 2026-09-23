Академічна стипендія: кому платитимуть від 4 тисяч гривень

В Україні з 1 вересня академічні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти зросли вдвічі. Зміни стосуються здобувачів освіти, які навчаються за державним замовленням. Водночас для призначення виплати студент має відповідати встановленим умовам та посідати відповідне місце у рейтингу успішності.

Академічна стипендія 2026: що це та хто може отримувати

Академічна стипендія — це виплата студентам за успішне навчання, яку призначають відповідно до результатів семестрового контролю та рейтингу успішності.

Якщо говорити простими словами, академічна стипендія студентам не нараховується автоматично лише через навчання на бюджеті. Її отримують ті студенти, які за результатами навчання потрапляють до визначеної закладом освіти частини рейтингу.

Рейтинг формується на підставі результатів навчання. Академічні стипендії призначаються в межах коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення.

Академічна стипендія: розмір з 1 вересня 2026 року

Для студентів закладів вищої освіти академічна стипендія розмір має такі показники:

звичайна академічна стипендія — 4 000 грн на місяць;

академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні — 5 820 грн;

для студентів спеціальностей, для яких передбачено підвищений розмір, — 5 100 грн;

підвищена стипендія за особливі успіхи на таких спеціальностях — 7 420 грн;

іменна та академічна стипендія, заснована Кабінетом Міністрів України, — 8 000 грн.

Окремо встановлені розміри спеціальних стипендій. Наприклад, академічна стипендія Президента України для студентів ЗВО за відповідними програмами становить 10 000 грн на місяць.

Для студентів закладів фахової передвищої освіти з 1 вересня 2026 року встановлені такі базові суми:

звичайна академічна стипендія — 3 020 грн;

підвищена — 4 394 грн;

за спеціальностями з підвищеним розміром — 3 860 грн;

підвищена галузева — 5 618 грн.

Таким чином, після підвищення академічні стипендії для студентів ЗВО та фахової передвищої освіти фактично подвоїлися порівняно з попередніми розмірами.

Академічна стипендія студентам: що змінилося у 2026 році

Підвищення виплат набуло чинності з 1 вересня 2026 року. Воно охоплює студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти. У державному бюджеті на 2026 рік на академічні та іменні стипендії передбачили на 1,2 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Також із нового навчального року врегульовано можливість виплачувати академічні стипендії студентам-бюджетникам денної форми, які навчаються у приватних закладах вищої освіти.

Отже, якщо студент хоче знати, чи отримає академічну стипендію у 2026 році, насамперед варто перевірити свій статус навчання, результати семестрового контролю та місце в рейтингу успішності свого закладу освіти.

Читай в іншому нашому матеріалі: мінімальна стипендія — 4 000 грн, уряд зрівняв у правах студентів державних та приватних університетів.

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