Для тебе Освіта

Академічна стипендія: кому платитимуть від 4 тисяч гривень

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 18:00 3 хв.
Академічна стипендія 2026 зросла вдвічі: хто може отримати виплати
Фото Pexels

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