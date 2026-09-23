Коли прийде стипендія у вересні 2026 року: чи будуть гроші і чому можлива затримка

Початок осіннього семестру для українських студентів — завжди очікування першої виплати стипендії. У вересні 2026 року це питання особливо хвилююче — уряд збільшив виплати.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1052, розміри академічних стипендій з 1 вересня зросли вдвічі.

Тож коли прийде стипендія у вересні 2026 — розбираємось у матеріалі.

Стипендія у вересні 2026 року: коли прийде

Єдиної дати, коли студентам усієї України мають одночасно перерахувати кошти, немає.

Академічна стипендія виплачується один раз на місяць, а в які дати це відбудеться, залежить від закладу освіти. Подібний порядок призначення і виплати стипендій визначений постановою Кабміну №882.

Тому навіть студенти одного міста можуть отримати гроші в різні дні.

Зазвичай кошти зараховуються у період з 25 по 30 вересня.

Проте цього року виникає необхідність затвердити нові розрахунки за оновленими тарифними сітками, тому в деяких університетах виплата стипендії може зміститися на перші числа жовтня.

Нагадаємо, що із 1 вересня 2026 року для студентів ЗВО звичайна академічна стипендія становить 4000 грн на місяць замість 2000 грн, а для визначених спеціальностей — 5100 грн.

Для соціальних стипендій діє інший механізм. Їхнє нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Відповідно до нормативно-правових актів, виплата таких стипендій проводиться щомісяця у чітко визначене вікно — з 4 по 25 число.

Отже, станом на кінець вересня виплати вже перебувають у процесі зарахування.

Студентам варто очікувати на кошти наприкінці місяця або в найперші дні жовтня, а уточнити, коли саме, можна безпосередньо в бухгалтерії свого університету чи коледжу.

Читай також про соціальні стипендії 2026 для студентів: що змінилося та хто має право на виплати.

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