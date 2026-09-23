Для тебе Освіта

Коли прийде стипендія у вересні 2026 року: чи будуть гроші і чому можлива затримка

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 16:30 2 хв.
коли прийде стипендія у вересні 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь