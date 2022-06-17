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2000 євро на відновлення бізнесу! В Україні стартує грантова програма для молодих підприємців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Червня 2022, 14:00
Грантова допомога для малого бізнесу в Україні - як взяти участь
Фото: Unsplash

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