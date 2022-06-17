2000 євро на відновлення бізнесу! В Україні стартує грантова програма для молодих підприємців

Після 24 лютого мікро- та малий бізнес в Україні зазнав величезних збитків. Комусь довелось призупинити або сповільнити темп роботи, а хтось взагалі втратив усе.
Тому Міністерство молоді та спорту України разом з Урядом та ЄС ініціювали програму фінансової підтримки молодих підприємців, у рамках якої 50 юридичних осіб зможуть отримати 2000 євро на відновлення бізнесу.
Про це інформує Верховна Рада України у своєму Telegram-каналі. Читай, які критерії на участь в конкурсі та як подати заявку.
Для того щоб взяти участь у програмі, потрібно відповідати таким критеріям:
Щоб зареєструватись на проекті, варто виконати прості кроки:
Подати заявку на участь у програмі можна з 15 червня по 15 вересня 2022 року, а сам проект триватиме до 31 грудня 2022 року. Проте не зволікай з реєстрацією, адже у разі вичерпання грантового фонду аплікаційну форму закриють.
Упродовж трьох тижнів після укладення грантової допомоги бізнес отримає 2000 євро.
Їх можна буде витратити на:
Більше про проект можна прочитати тут.
Попри війну держава намагається підтримувати своїх громадян та їхній бізнес, адже це запорука економічної стабільності. Мінцифри запускає гранти для малого бізнесу. Читай, як отримати допомогу через портал Дія.
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