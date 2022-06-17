2000 євро на відновлення бізнесу! В Україні стартує грантова програма для молодих підприємців

Після 24 лютого мікро- та малий бізнес в Україні зазнав величезних збитків. Комусь довелось призупинити або сповільнити темп роботи, а хтось взагалі втратив усе.

Тому Міністерство молоді та спорту України разом з Урядом та ЄС ініціювали програму фінансової підтримки молодих підприємців, у рамках якої 50 юридичних осіб зможуть отримати 2000 євро на відновлення бізнесу.

Про це інформує Верховна Рада України у своєму Telegram-каналі. Читай, які критерії на участь в конкурсі та як подати заявку.

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Умови програми

Для того щоб взяти участь у програмі, потрібно відповідати таким критеріям:

Твій бізнес — юридична особа, зареєстрована в Україні один рік і більше від дати подання заявки.

Вік засновників юридичної особи — до 35 років.

Юридична особа має від двох до 20 офіційних працівників.

Твій бізнес НЕ належить до сфери логістичних послуг та галузей horeca, e-commerce, виробництва ювелірних виробів, тютюнової продукції, зброї, алкоголю, медицини.

Юридична особа та її засновники не мають податкових порушень, незакритих судових проваджень, а також непогашених судимостей.

Як подати заявку на участь

Щоб зареєструватись на проекті, варто виконати прості кроки:

Подати заявку за посиланням. Отримати результат опрацювання твоєї аплікаційної форми на електронну пошту (цей процес може зайняти до трьох тижнів). У разі позитивної відповіді укласти грантову угоду.

Подати заявку на участь у програмі можна з 15 червня по 15 вересня 2022 року, а сам проект триватиме до 31 грудня 2022 року. Проте не зволікай з реєстрацією, адже у разі вичерпання грантового фонду аплікаційну форму закриють.

На що можна витратити грантові кошти

Упродовж трьох тижнів після укладення грантової допомоги бізнес отримає 2000 євро.

Їх можна буде витратити на:

придбання або дофінансування основних засобів;

закупівлю матеріалів чи товарів, необхідних для здійснення господарської діяльності;

закупівлю будівельних або ремонтних матеріалів чи товарів, необхідних для відновлення господарської діяльності.

Більше про проект можна прочитати тут.

Попри війну держава намагається підтримувати своїх громадян та їхній бізнес, адже це запорука економічної стабільності. Мінцифри запускає гранти для малого бізнесу. Читай, як отримати допомогу через портал Дія.

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