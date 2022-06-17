2000 евро на возобновление бизнеса! В Украине стартует грантовая программа для молодых предпринимателей

После 24 февраля микро- и малый бизнес в Украине понес огромный ущерб. Кому-то пришлось приостановить или замедлить темп работы, а кто-то вообще потерял все.
Поэтому Министерство молодежи и спорта вместе с Правительством и ЕС инициировали программу финансовой поддержки молодых предпринимателей, в рамках которой 50 юридических лиц смогут получить 2000 евро на возобновление бизнеса.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале. Читай, какие критерии на участие в конкурсе и как подать заявку.
Для того чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать следующим критериям:
Чтобы зарегистрироваться на проекте, следует выполнить простые шаги:
Подать заявку на участие в программе можно с 15 июня по 15 сентября 2022 года, а сам проект продлится до 31 декабря 2022 года. Однако не медли с регистрацией, ведь в случае исчерпания грантового фонда аппликационную форму закроют.
В течение трех недель после заключения грантовой помощи бизнес получит 2000 евро.
Их можно будет потратить на:
Больше о проекте можно прочитать здесь.
Несмотря на войну, государство пытается поддерживать своих граждан и их бизнес, ведь это залог экономической стабильности. Минцифры запускает гранты для малого бизнеса. Читай, как получить помощь через портал Дія.
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