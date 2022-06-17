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2000 евро на возобновление бизнеса! В Украине стартует грантовая программа для молодых предпринимателей

Елена Яковлева, редактор сайта 17 июня 2022, 14:00
Грантова допомога для малого бізнесу в Україні - як взяти участь
Фото: Unsplash

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