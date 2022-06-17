2000 евро на возобновление бизнеса! В Украине стартует грантовая программа для молодых предпринимателей

После 24 февраля микро- и малый бизнес в Украине понес огромный ущерб. Кому-то пришлось приостановить или замедлить темп работы, а кто-то вообще потерял все.

Поэтому Министерство молодежи и спорта вместе с Правительством и ЕС инициировали программу финансовой поддержки молодых предпринимателей, в рамках которой 50 юридических лиц смогут получить 2000 евро на возобновление бизнеса.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале. Читай, какие критерии на участие в конкурсе и как подать заявку.

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Условия программы

Для того чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать следующим критериям:

Твой бизнес — юридическое лицо, зарегистрированное в Украине один год и больше от даты подачи заявки.

Возраст учредителей юридического лица — до 35 лет.

Юридическое лицо имеет от двух до 20 официальных работников.

Твой бизнес НЕ относится к сфере логистических услуг и отраслей horeca, e-commerce, производства ювелирных изделий, табачной продукции, оружия, алкоголя, медицины.

Юридическое лицо и его учредители не имеют налоговых нарушений, незакрытых судебных дел, а также непогашенных судимостей.

Как подать заявку на участие

Чтобы зарегистрироваться на проекте, следует выполнить простые шаги:

Подать заявку по ссылке. Получить результат обработки твоей аппликационной формы на электронную почту (этот процесс может занять до трех недель). В случае положительного ответа заключить грантовое соглашение.

Подать заявку на участие в программе можно с 15 июня по 15 сентября 2022 года, а сам проект продлится до 31 декабря 2022 года. Однако не медли с регистрацией, ведь в случае исчерпания грантового фонда аппликационную форму закроют.

На что можно потратить грантовые средства

В течение трех недель после заключения грантовой помощи бизнес получит 2000 евро.

Их можно будет потратить на:

приобретение или дофинансирование основных средств;

закупку материалов или товаров, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;

закупку строительных или ремонтных материалов/товаров, необходимых для возобновления хозяйственной деятельности.

Больше о проекте можно прочитать здесь.

Несмотря на войну, государство пытается поддерживать своих граждан и их бизнес, ведь это залог экономической стабильности. Минцифры запускает гранты для малого бизнеса. Читай, как получить помощь через портал Дія.

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