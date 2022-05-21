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Минцифры запускает гранты для бизнеса на портале Дія: как получить

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 21 мая 2022, 18:00
Гранты для бизнеса в Дія
Фото: Telegram

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