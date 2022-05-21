Минцифры запускает гранты для бизнеса на портале Дія: как получить

Государство заботится о комфорте своих граждан. Особенно остро этот вопрос встал во время войны. Как ни странно, война стала не только причиной разрушений, смертей, массовой безработицы и беженства: российская агрессия стала катализатором для многих изменений в Украине в лучшую сторону.
На основе новых потребностей государство предлагает поощрения и возможности для реализации новых идей. Минцифры запускает гранты для бизнеса на портале Дія.
Микро- и малые предприятия могут подаваться на получение микрогрантов стоимостью 125 000 грн (4000 евро) на портале Дія.
Подать заявку на микрогранты могут предприятия, которые:
Как получить услугу?
Приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.
Подать заявку в портале Дія можно по ссылке.
А на что могут рассчитывать участники боевых действий и их дети: льготы от государства и необходимые документы для их оформления.